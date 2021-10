Carrie Underwood réagit à la version de l’Ohio State Marching Band d’un de ses tubes

La gagnante d’American Idol, Carrie Underwood, est satisfaite de la récente performance de la fanfare de l’Ohio State University. Le groupe a essayé le single à succès d’Underwood “Cowboy Casanova” lors du match Ohio State contre Akron le week-end dernier. Le chanteur de “Before He Cheats” a tweeté “Génial !” à côté d’un extrait vidéo de la performance du groupe, qui mettait également en vedette un tambour-major obtenant une fonction virevoltante et un backflip.

Le groupe a répondu à la retraite d’Underwood via Twitter en écrivant : “Content que tu approuves, Carrie ! Merci de nous avoir montré un peu d’amour ! #GoBucks.” Les fans d’Underwood étaient tout aussi excités. Selon The Outsider, un fan a répondu sur Twitter en écrivant : “Carrie a encore une fois l’amour… Notre groupe d’Alabama doit faire de même !!” Un autre fan a ajouté “Wow. J’aurais aimé que nous ayons fait des choses sympas comme ça quand j’étais dans le groupe.”

Génial ! https://t.co/vxgH0xgjgq – Carrie Underwood (@carrieunderwood) 27 septembre 2021

‘Cowboy Casanova est sorti en septembre 2009. La chanson a été écrite par Underwood, Mike Elizondo et Brett James. Il est sorti en tant que premier single de son troisième album studio, Play On. Le single s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires, ce qui en fait le quatrième plus gros single de sa carrière d’Underwood derrière “Jesus, Take the Wheel” en 2005, “Before He Cheats” en 2005 et “Blown Away” en 2012.

La chanson est devenue le huitième single country n ° 1 d’Underwood dans le pays. Le single a depuis été certifié 2x’s Platinum par la Recording Industry Association of America (RIAA).

Le magazine Billboard a fait l’éloge de la chanson, notant « qu’elle donne [Underwood] l’occasion d’afficher le côté impertinent de sa personnalité musicale, qui a fait de son précédent hit « Before He Cheats » un tel disque d’impact. Doté d’un ensemble polyvalent de tuyaux qui tirent le meilleur parti de n’importe quel air, Underwood brille sur ce numéro torride et optimiste.”

Underwood s’est vendu à plus de 70 millions d’exemplaires dans le monde. Elle est actuellement l’artiste country féminine la plus certifiée de tous les temps dans le classement des meilleurs artistes (Célibataires numériques) de la RIAA. En tant que chanteuse country, elle a plus d’entrées numéro un sur le palmarès Billboard Country Airplay que quiconque, avec 15 au total.