Carrie Underwood remporte un prix majeur en dehors de la musique country

Carrie Underwood a ajouté un autre prix à sa collection, mais cette fois ce n’est pas pour ses racines de chant country. La nominée CMA Artiste de l’année, qui a pris de l’importance après avoir remporté la quatrième saison d’American Idol en 2005, a récemment reçu une certaine reconnaissance pour « Great Is Thy Faithfulness », sa collaboration avec la chanteuse de gospel CeCe Winans de son album My Savoir. Underwood et Winans ont remporté le prix Dove de la Gospel Music Association 2021 pour la chanson enregistrée inspirante de l’année.

La Gospel Music Association a annoncé les lauréats du Dove Award de cette année le 22 octobre. Les prix, qui ont lieu chaque année depuis 1969, honorent les réalisations exceptionnelles et l’excellence dans la musique chrétienne et gospel. Réagissant à sa victoire, Underwood a écrit sur les réseaux sociaux : « merci, [Gospel Music Association]! » Elle a poursuivi en déclarant que l’enregistrement de l’hymne gospel avec Winans « a été un moment fort de ma carrière et elle est vraiment l’une de mes plus grandes inspirations. Félicitations pour votre énorme soirée, CeCe! »

S’ouvrant sur la collaboration en février, Underwood a admis qu’elle « était toujours très nerveuse à l’idée de demander aux gens de venir chanter avec moi ». Winans a partagé qu’avoir l’opportunité de collaborer avec Underwood était « génial ». « Je suis fan d’elle, je pense que c’est une chanteuse incroyable », a-t-elle déclaré. « L’entendre chanter ‘Great Is Thy Faithfulness’ a vraiment rendu tout cela vivant. Alors je suis excité et tu vas être béni. » Underwood a déclaré que « Great Is Thy Faithfulness » est « une autre chanson qui est vocalement forte, mais elle ne commence pas de cette façon. J’aime la construction de la chanson. »

« Les paroles, c’est comme ‘Mon Dieu, tu es si bon avec moi. Je me suis réveillé aujourd’hui. Je respire toujours, je marche toujours, je chante toujours, je vois toujours mes enfants' » elle a continué. « Chacune de ces choses sont des choses que nous tenons pour acquises. » La gagnante d’un Grammy a ajouté qu’elle avait auparavant souhaité que Winans vienne travailler sur le projet et qu’elle « essayait de comprendre le plan de match ».

« Great Is Thy Faithfulness » est un hymne chrétien écrit par Thomas Chisholm avec une musique composée par William M. Runyan à Baldwin City, Kansas. Chisholm a écrit un poème sur la fidélité de Dieu en 1923 et l’a envoyé à Runyan, qui l’a mis en musique. Underwood a recruté Winans pour collaborer avec elle sur une reprise de la chanson de son plus récent album My Savoir, un album de 13 pistes d’hymnes gospel. L’album est sorti en mars et a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard Country, marquant la neuvième sortie consécutive d’Underwood et prolongeant son record en tant que seule artiste à accomplir cet exploit avec les neuf sorties de son album depuis le début de sa carrière. . Les autres morceaux de l’album incluent « Jesus Loves Me (Instrumental) », « Just As I Am » et « How Great Thou Art ».