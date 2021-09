Carrie Underwood rend un hommage solennel au 11 septembre à sa ferme familiale

Carrie Underwood a rendu hommage aux victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et à leurs familles sur Instagram samedi, qui marquait le 20e anniversaire du 11 septembre. Underwood a posté une photo du drapeau américain en berne dans sa ferme pour marquer l’anniversaire solennel. La chanteuse de “Cry Pretty” a également rappelé comment elle avait appris les attentats de ce mardi matin il y a 20 ans.

“Je me souviens exactement où j’étais il y a 20 ans lorsqu’un ami m’a raconté sur le chemin de la classe ce qui s’était passé. Il était absolument impossible de comprendre à l’époque les mots qu’il disait. Pour être honnête, 20 ans plus tard, je ne peut pas le comprendre », a écrit Underwood. “Nous ne devons jamais oublier le 11 septembre et comment il nous a changé en tant que pays. Nous devons nous souvenir de ceux qui ont perdu la vie ce jour-là et continuer à prier pour leurs familles qui sont toujours en deuil. Et nous continuons d’être reconnaissants envers ceux qui étaient là pour aider… et sont toujours là pour aider.” À la fin de son message, Underwood a ajouté: “Dieu bénisse l’Amérique” et le hashtag “N’oublie jamais”.

Le message d’Underwood a été salué par des milliers de ses fans, certains partageant également comment ils ont entendu parler des attaques pour la première fois. “Magnifiquement dit et quelle image belle mais sombre”, a écrit un fan. “Nous avons tous été changés à jamais ce jour-là, et nous n’oublierons jamais”, a commenté un autre. “Beaucoup dit ! Je n’oublierai jamais le moment où je l’ai regardé à la télévision non plus. Je suis toujours incrédule. Je n’oublierai jamais”, a écrit un autre fan.

Après les attentats, plusieurs artistes de musique country ont écrit leurs propres chansons sur le chagrin qu’ils ont ressenti immédiatement après. L’un des plus grands succès de cette époque était “Where Were You (When The World Stopped Turning)” d’Alan Jackson. Dans une interview avec son label UMG Nashville, Jackson a déclaré qu’il n’avait presque pas sorti la chanson. “Quand je l’ai écrit pour la première fois, je ne pensais pas que je l’enregistrerais … et ensuite nous ne pensions pas que nous voudrions le sortir”, a déclaré Jackson. “Au début, je ne pensais pas que j’écrirais un jour une chanson sur l’événement parce que je ne me sentais pas bien à ce sujet, puis c’est sorti de nulle part.”

Underwood était encore à quelques années de la gloire en 2001. Elle est devenue une star du jour au lendemain en 2005 après avoir remporté American Idol. Depuis, elle a sorti huit albums à succès, dont son dernier en date, le disque Gospel My Saviour. Le 1er décembre, Underwood commencera une résidence à Las Vegas intitulée Reflection at The Theatre at Resorts World Las Vegas.