Carrie Underwood révèle une photo d’Halloween avec son mari Mike Fisher et leurs 2 enfants

Carrie Underwood et sa famille n’ont pas laissé passer l’occasion d’enfiler des costumes assez impressionnants pour Halloween 2021. Dimanche, la candidate de l’artiste de l’année CMA s’est rendue sur les réseaux sociaux pour révéler les adorables costumes d’Halloween en purée de sa famille, admettant qu’elle était ‘t « sûr ce que 3 sur 4 nous sommes censés être. »

Sur la photo humoristique, Underwood, son mari Mike Fisher et leurs deux enfants semblaient opter pour des thèmes différents lors du choix de leurs costumes. Fisher y est allé en tant que cow-boy, avec Underwood vêtu de noir avec une peinture faciale effrayante en noir et blanc. Le petit Isaiah portait un masque de clown alors que son petit frère Jacob devenait Marshall de Paw Patrol. Underwood a partagé l’adorable image alors qu’elle souhaitait à ses abonnés un « HAPPY HALLOWEEN! Soyez extra effrayant et extra en sécurité là-bas! »

Bien que les costumes de la famille n’aient peut-être pas eu de thème, ils ont quand même gagné beaucoup d’amour des 10,5 millions d’abonnés Instagram d’Underwood. Commentant la publication, une personne a déclaré : « Vous êtes tous adorables ! Amusez-vous en famille ! » Un autre fan a écrit : « Aw, c’est trop mignon ! Joyeux Halloween, Fisher Family ! » Une troisième personne est intervenue avec ses meilleures devinettes sur leurs costumes, écrivant : « Mike ressemble à un cow-boy. Isaiah ressemble à un croisement entre un clown et Michael Myers (masque). Jake ressemble à un super héros. Toi ? Le Grimm Reaper. ? »

Underwood et les manigances d’Halloween de sa famille sont venus au milieu d’une période passionnante pour la chanteuse. Quelques jours seulement avant All Hallow’s Eve, la chanteuse « Cry Pretty » a atteint un accomplissement majeur : son premier album de 2005, Some Hearts, a été certifié 9X Platine pour des ventes de plus de 9 millions d’unités par la RIAA. L’annonce a été faite le 23 octobre, avec Jackie Jones, vice-présidente de la RIAA, Relations avec les artistes et l’industrie, surprenant Underwood lors de sa performance au Grand Ole Opry. Jones a présenté à Underwood une peste pour commémorer la certification de l’album, qui est sorti juste après la victoire d’Underwood à American Idol. Underwood a également reçu une plaque commémorant une autre étape importante : la RIAA a certifié la chanson « Before He Cheats » 7X Platinum.

Juste un jour avant le dévoilement des nouvelles certifications par la RIAA, Underwood a remporté le prix Dove 2021 de la Gospel Music Association pour la chanson enregistrée inspirante de l’année pour sa collaboration avec CeCe Winans « Great Is Thy Faithfulness ». La chanson est sortie en mars dans le cadre de l’album My Savoir d’Underwood, un album de 13 pistes d’hymnes gospel. L’album a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard Country, marquant la neuvième sortie consécutive d’Underwood et prolongeant son record en tant que seule artiste à accomplir cet exploit avec ses neuf sorties d’album depuis le début de sa carrière.