Carrière dans le marketing numérique : où se dirigent les millennials et la génération Z

Par Pranav Agarwal,

Le monde est incontestablement passé au numérique. Des médias sociaux aux technologies de pointe, le monde a radicalement changé au cours des deux dernières décennies. Depuis l’introduction et l’accessibilité facile d’Internet et des appareils connectés tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, chaque secteur d’activité a connu une transformation majeure. Même les plus petites entreprises connaissent une croissance énorme en un clin d’œil grâce au potentiel d’Internet et à une solide culture numérique.

Regardez le numérique de manière plus globale, en tirant parti de tous les canaux et médias disponibles, y compris les médias traditionnels, pour créer une stratégie marketing unique et intégrée qui stimule. Le pouvoir perturbateur du marketing numérique transforme rapidement la façon dont les organisations interagissent avec leurs clients. Il devient plus intelligent et personnel, plus réactif aux besoins et aux désirs spécifiques des consommateurs. Alors que les technologies naissantes comme la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et d’autres formes émergentes de médias numériques sont séduisantes, la poursuite de ces technologies n’est pas l’objectif final. L’objectif final est de fournir un contenu plus pertinent et personnalisé aux consommateurs qui le réclament. Les marques qui associent avec succès technologie et stratégie gagneront à long terme. Ainsi, il ne faut pas oublier que les médias en ligne se développent et que des opportunités de carrière new age dans le marketing numérique émergent également.

Un changement de paradigme dans les choix de carrière chez les jeunes



Une nouvelle ère s’ouvre dans la manière dont les marques et les consommateurs interagissent. Si la « transformation numérique » est à la mode depuis plusieurs années, elle est aujourd’hui devenue une réalité pour de nombreuses entreprises. En fait, le rythme du changement dans le numérique a été si rapide que les entreprises doivent changer de paradigme dans leur approche du marketing numérique. Le marketing numérique est une industrie qui s’adapte à tous – contenu, conception, technologie, développement Web, etc. Ainsi, les jeunes peuvent opter pour un domaine du marketing numérique pour faire une brillante carrière. C’est un domaine où toute personne ayant un flair pour la créativité et une compréhension du comportement des consommateurs, toute personne curieuse de comprendre ce qui fait cliquer les gens et comment rester au courant des tendances, peut faire partie. Avec de jeunes dirigeants et des salariés plus jeunes, ce qui modifie radicalement la dynamique du monde de l’entreprise. Personne n’est trop jeune ou trop vieux pour faire une différence ou faire valoir un point dans cet environnement. C’est un domaine que n’importe qui, quelle que soit sa formation, peut entrer. Nous avons tellement de jeunes gens occupant toutes sortes de rôles chez Sociowash aujourd’hui, gérant diverses marques et faisant un travail passionnant, et c’est une opportunité fantastique de faire avancer votre carrière numérique.

Les emplois en marketing numérique les plus demandés



Comment se préparer à une carrière dans le marketing digital ? Comment choisir le bon cours de marketing numérique? Comment craquer les entretiens de Marketing Digital ? Ces questions sont posées chaque jour par des milliers de jeunes aspirants à un emploi. On estime que les directeurs marketing dépenseront environ 150 milliards de dollars en marketing numérique entre 2018 et 2023. Avec autant d’enjeux, il n’est pas surprenant que l’expertise numérique soit si demandée. Aujourd’hui, de nouvelles tendances émergent du jour au lendemain et les canaux existants deviennent obsolètes. Dans cet environnement volatil, les marketeurs doivent constamment innover et expérimenter pour rester en avance sur la concurrence.

Une carrière numérique est l’une des perspectives d’emploi les plus prometteuses pour la jeune génération. Cela donne beaucoup de latitude pour montrer votre créativité et votre esprit vif. À certains égards, les jeunes ont grandi avec les médias sociaux et Internet ; cela fait partie intégrante de tout ce qu’ils font, et ils savent s’y retrouver comme leur poche. Ils ont déjà des relations avec les influenceurs et les marques, permettant des stratégies marketing plus personnalisées et crédibles. La façon dont le marketing a changé avec l’avènement de la technologie, il y a plusieurs opportunités à explorer pour les jeunes. Avec des postes tels que responsable du marketing numérique, responsable des médias sociaux, développeur de contenu en ligne, spécialiste de l’analyse commerciale, concepteur de sites Web, blogueur professionnel, spécialiste du marketing mobile et stratèges de contenu, spécialiste du référencement, concepteurs UI/UX pour n’en nommer que quelques-uns, les jeunes ont le l’opportunité d’être eux-mêmes et de refléter cela sur les marques avec lesquelles ils travaillent. Avec de nouvelles perspectives, une marque est également capable de mieux se connecter avec son public sur les plateformes numériques. C’est une si belle relation, j’adore ça !

Dernières pensées

Le marketing numérique offre un large éventail d’opportunités professionnelles et de possibilités d’avancement. Pour l’avenir de la génération à venir, il affichera une courbe ascendante. Compte tenu de l’évolution rapide des tendances du marketing numérique, de plus en plus de chances continueront d’émerger, offrant de meilleurs avantages aux demandeurs.



(L’auteur est le cofondateur de Sociowash. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)