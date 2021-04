Carroll exécute Tenerife avec 13 points au dernier quart

13/04/2021 à 23 h 59 CEST

.

Américain Jaycee Carroll Avec ses 13 points au dernier quart-temps, il a décidé pour le Real Madrid d’un combat de puissance en puissance contre Lenovo Tenerife (84-76), qui a vendu chèrement sa défaite jusqu’au bout avec un match fantastique du Brésilien Marcelinho Huertas (23 points) et n’a permis que la quinzième victoire suivie du leader avec la finition explosive de l’Américain.

RMA

DIX

REAL MADRID, 84 ANS

(24 + 14 + 21 + 25): Laprovittola (21), Abalde (7), Taylor (5), Tyus (2), Tavares (15) -five partant-, Causeur, Rudy Fernández, Garuba (10), Llull (3), Carroll (13), Vukcevic (2) et Alocén (6).

LENOVO TENERIFE, 76 ANS

(16 + 22 + 11 + 27): Huertas (23), Salin (1), Doornekamp (7), Cavanaugh, Guerra (6) -partant cinq-, Fitipaldo (6), Shermadini (15), Sulejmanovic (12) , López, Rodríguez (6) et Yusta.

ARBITRES

Jordi Aliaga, Alberto Sánchez et Joaquín García. Sans éliminé pour fautes personnelles.

INCIDENTS

Match correspondant à la 31e journée de la ligue de basket-ball masculin Endesa disputé à huis clos au WiZink Center (Madrid).

Les vieux rockers, qui ne meurent jamais, ont fait sonner leurs guitares comme le meilleur concert que WiZink Center ait jamais vu en d’autres temps pré-pandémiques. Carroll (37 ans) a finalement décidé un duel jusque-là dirigé par Marcelinho (37), le meilleur attaquant contre le mur blanc soutenu par le capverdien Walter Tavares (15 points et 7 rebonds) et le succès de l’Argentin Nico Laprovittola (21 points, 5 sur 9 en triples et 9 passes).

Le Real Madrid, qui a encore récemment quitté l’Argentin Gabriel Deck pour la NBA, n’a pas pu libérer son remplaçant, le Français Vincent Poirier, inscrit mais presque sans entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, qui ont regardé le match depuis une ligne de touche. L’Américain Trey Thompkins non plus, pas encore remis d’une blessure.

Il n’était pas à la traîne en nombre de victimes Lenovo Tenerife, sans l’Américain Spencer Butterfield, le Grec Georgios Bogris et l’ex-madrilène Dani Díez, et avec le garde américain Charles Jenkins, signé de l’Olympiacos, également dans le groupe. Malgré cela, il a vendu sa peau chèrement pour briser sa séquence de six victoires consécutives en Ligue Endesa, avec des rafales du géorgien Giorgi Shermadini (15 points et 6 rebonds) et un duel honorable de l’émir intérieur bosniaque Sulejmanovic (12 points et 7 sacs).

Personne ne dirait que le Real Madrid est venu fatigué Le classique du dimanche contre le Barça, car le duel impérial en défense a commencé avec un Tavares inaccessible derrière et a frappé le triple, 3 sur 4 dans les cinq premières minutes (13-2).

Shermadini a battu le black-out de Tenerife, avec cinq points fraîchement sorti de la banque. “Nous regardons comment ils tirent”, a déploré l’entraîneur en visite Txus Vidorreta dans le temps mort. Avec la deuxième faute de Tavares, Tenerife pourrait ajouter une attaque, mais Usman Garuba et Sergio Llull ont gardé le revenu des blancs (24-16).

Combat très inégal entre Tavares et Salin

| .

La réaction de Tenerife a été brillante. Avec Marcelinho Huertas à la barre et les 3 points de Sulejmanovic et Sergio Rodríguez ont égalisé le duel (26-26, min. 13), et à la troisième tentative Shermadini les a mis en tête de la ligne libre. Carlos Alocén a compensé un Madrid étonnamment faux pour tripler (2/7), mais Tenerife n’a pas perdu de corde et Bruno Fitipaldo a mis l’égalité à la mi-temps (38-38).

Tavares a de nouveau émergé des vestiaires, battant Shermadini dans le duel et avec lui l’avantage des blancs (52-42, min.25), tandis que Lenovo a maintenu les manœuvres de Huertas malgré le combat avec le triple, échouant 6 dans ce trimestre, dont plusieurs libérés, ce qui a permis de maintenir les revenus locaux (59- 49) pour le partiel final.

L’équipe avec le triplé le plus titré de la Ligue ne pouvait pas être considérée comme enterrée, et Huertas, Aaron Doornekamp, ​​Fran Guerra et encore le Brésilien l’ont montré, en mode exhibition (64-65, min.33), mais ils ont répondu avec les mêmes armes l’émergence Garuba y Carroll, qui a commencé son exposition décisive non seulement frappé de la ligne, mais aussi pénétrant et provoquant un léger détachement des défauts (72-68, min. 36).

Huertas a continué à ramer, mais un autre triple précis de Carroll, un dunk après la récupération du Suédois Jeff Taylor et des lancers francs du Wyoming (USA) a récupéré le huit du revenu (82-76) et a laissé la voie libre pour le Victoire du Real Madrid contre un Lenovo Tenerife qui l’a fait transpirer jusqu’au bout.