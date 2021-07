Carrot Weather ajoute des mises en page intelligentes, la possibilité de filmer vos propres bulletins météorologiques ridicules, plus

Poursuivant la tendance des mises à jour impressionnantes et régulières, l’application à succès Carrot Weather est sortie avec sa dernière version aujourd’hui. La nouvelle version offre la possibilité de basculer automatiquement entre les dispositions d’interface utilisateur personnalisées, comprend une nouvelle fonctionnalité amusante pour filmer vos propres bulletins météo à partager avec vos amis et votre famille, et plus encore.

Après avoir remporté un Apple Design Award à la WWDC le mois dernier, Carrot Weather est sorti avec sa dernière mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités pratiques et la possibilité de s’amuser en enregistrant vos propres bulletins météo.

Carrot Weather 5.3 est disponible dès maintenant et améliore encore les dispositions d’interface utilisateur personnalisées introduites plus tôt cette année avec la nouvelle fonctionnalité Smart Layouts :

Vous voulez afficher une interface utilisateur plus axée sur les précipitations lorsqu’il va pleuvoir ? Ou promouvoir les prévisions quotidiennes étendues en haut de l’écran le soir ? Eh bien, maintenant je peux changer intelligemment vos mises en page pour vous ! Pour définir une mise en page en tant que mise en page intelligente, il vous suffit de visiter l’écran Mes mises en page. (Prime requise.)

Apportant plus de rires et de plaisir à l’application, la version 5.3 inclut la possibilité d’enregistrer vos propres bulletins météo « fous » :

Filmez vos propres bulletins météo de style journal télévisé à partager avec vos amis. Chaque vidéo ne dure que 30 secondes et tout ce que vous avez à faire est de lire le script fou que je génère pour vous. (Ou passez en « mode non scénarisé » pour improviser !) Appuyez simplement sur le bouton Partager pour commencer.

D’autres ajouts incluent de nouvelles options de mise en page, la prise en charge des lectures de température de bulbe humide et plus de choix lors du partage de captures d’écran de vos prévisions météo Carrot.

Deux nouvelles dispositions rejoignent le panthéon : « Neptune » et « Hypnos ». Le premier constitue une excellente mise en page intelligente axée sur les précipitations, tandis que le second fonctionne parfaitement comme une mise en page intelligente de nuit. (Prime requise.)

Carrot Weather est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit pour iPhone, iPad et Apple Watch. Les abonnements Premium, Ultra et Family sont disponibles sous forme d’achats intégrés pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :