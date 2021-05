Carrot Weather obtient un changement rapide de disposition personnalisée et plus

Après avoir lancé une refonte majeure avec un tout nouveau design et de nombreuses personnalisations en janvier, Carrot Weather sort aujourd’hui avec une autre mise à jour solide. La dernière version apporte plus d’améliorations telles que la commutation rapide entre les mises en page personnalisées, les aperçus de personnalisation en direct, les nouvelles polices, les données de marée, etc.

La personnalisation détaillée qui est arrivée avec 5.0 a été un tel succès que le développeur de Carrot Weather, Grailr, a consacré beaucoup de temps à rendre encore plus facile et plus rapide la création de votre application météo exactement comme vous le souhaitez avec la mise à jour 5.2.

Trois grandes améliorations de la personnalisation sont les aperçus en direct pour visualiser vos modifications au fur et à mesure que vous les apportez, la possibilité de gérer plusieurs mises en page avec une commutation rapide et de nouvelles sections de personnalisation: Alertes et cartes (abonnement Ultra requis pour la personnalisation de Maps).

Une autre nouvelle fonctionnalité de Carrot Weather 5.2 est cinq polices parmi lesquelles choisir San Francisco Rounded, San Francisco, Avenir Next, New York et Papyrus – oui, cette dernière est une blague mais effectivement utilisable 😂.

Et les abonnés Ultra obtiennent également des données de marée.

Carrot Weather est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit pour iPhone, iPad et Apple Watch. Les abonnements Premium, Ultra et Famille sont disponibles sous forme d’achats intégrés pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

Notes de mise à jour de Carrot Weather 5.2:

C’est la saison des allergies, des sacs de viande: le temps des nez qui coule, des yeux qui piquent et des mises à jour majeures de votre application météo préférée! Révision de la personnalisation Visitez le tout nouvel écran de mise en page pour créer votre application météo de rêve. La personnalisation est maintenant plus rapide et plus facile que jamais, avec des aperçus pratiques de chaque section afin que vous puissiez voir vos modifications au fur et à mesure que vous les apportez. (Premium requis.) Nouvelles sections Affichez le radar en ligne avec le reste de vos prévisions grâce à la nouvelle section Cartes! Il existe également une nouvelle section Alertes qui est utile si vous souhaitez voir les titres des alertes actives. (Premium Ultra requis pour la section Cartes.) Police et taille du texte Choisissez la police et la taille de texte adaptées à vos besoins sur le tout nouvel écran d’affichage. (Conseil de pro: des tailles de texte plus petites peuvent contenir plus de données sur un seul écran.) Données de marée Surveillez l’élévation et la baisse du niveau de la mer – tant qu’il vous reste de la terre pour les surveiller. Activer via l’écran Sources. (Premium Ultra requis.) Nouveau contenu J’ai caché 4 nouveaux emplacements secrets sur la carte. Le plus: une nouvelle réalisation! Mais attendez, il y a plus! – Les sections horizontales des prévisions horaires peuvent désormais contenir jusqu’à 4 points de données supplémentaires. – Le tableau des détails du vent affiche désormais des flèches de direction du vent. – Conception simplifiée de plusieurs sections, en particulier le graphique horizontal des prévisions horaires (qui affiche désormais jusqu’à 2 colonnes supplémentaires par défaut). – Ajout d’une option «maintenant» au résumé affiché des observations actuelles (le texte dit simplement «Effacer», «Partiellement nuageux», etc.). – Le nom de la source de données ClimaCell a été mis à jour vers Tomorrow.io. Ensuite, ma période préférée de l’année: la saison des ouragans! bisous bisous, CAROTTE

