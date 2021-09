Carrot Weather prêt pour iOS 15 avec des widgets, des thèmes et bien plus encore pour iPad XL

Carrot Weather est sorti avec une excellente mise à jour pour accompagner le lancement d’iOS 15 qui comprend une foule de nouvelles fonctionnalités et améliorations. En tête d’affiche de la sortie, des thèmes et des jeux d’icônes SF pour personnaliser davantage votre expérience, des widgets XL iPad comprenant des prévisions et des cartes, des notifications sensibles au temps et critiques, et bien plus encore.

Carrot Weather 5.4 pour iOS 15 est disponible dès maintenant sur l’App Store sous forme de mise à jour gratuite.

L’automne est presque là, les sacs de viande ! Et pendant que vous étiez occupé à décider à quel point votre costume d’Halloween devrait être obscène cette année, j’ai travaillé dur sur une mise à jour majeure de votre application météo préférée.

Les mises à niveau cette fois-ci incluent quelque chose pour tout le monde, des abonnés premium à ceux qui n’en ont pas. Cependant, les plus grandes nouvelles fonctionnalités telles que les widgets, les thèmes et les jeux d’icônes SF pour iPad XL nécessitent des abonnements premium.

Notes de version complètes :

Widgets iPad surdimensionnés Les widgets Mes prévisions et Cartes tirent pleinement parti de l’augmentation de la surface d’écran des widgets iPad surdimensionnés. (Les mises à jour automatiques en arrière-plan nécessitent un abonnement Premium Club ; le widget Cartes nécessite Premium Ultra.) Thèmes Vous voulez m’habiller de nouvelles teintes fantaisistes ? Personnalisez mes couleurs d’arrière-plan et d’accent depuis l’écran d’affichage. (Adhésion au Club Premium requise.) Ensembles d’icônes SF J’ai emballé non pas un, ni deux, mais trois nouveaux ensembles d’icônes météo de style système. Personnaliser à partir de l’écran d’affichage. (Adhésion au Club Premium requise.) Mises à niveau des notifications Les notifications d’alertes de pluie, de foudre et de météo seront envoyées par défaut comme « sensibles au temps » afin qu’elles puissent contourner les filtres Focus. Et vous pouvez désormais vous inscrire pour recevoir des alertes critiques pour les avertissements qui, selon la NOAA, présentent une forte probabilité de dommages « considérables » ou « catastrophiques ». (Adhésion au Club Premium requise.) Complication intelligente Ma nouvelle complication intelligente fonctionne de la même manière que les cartes de mon application iOS principale : vous choisissez les seuils pour les différents points de données qui peuvent apparaître dans la complication, et j’afficherai les plus prioritaires au fur et à mesure que les conditions changent au cours de la journée. Disponible uniquement pour les créneaux de grande complication ; mis en place depuis mon application iPhone. (Adhésion au Club Premium requise.) Écrans de détails repensés Les écrans de détails des observations actuelles, des prévisions horaires et des prévisions quotidiennes ont tous fait peau neuve ! Ils sont plus faciles à lire et incluent plus de qualités météorologiques que jamais. Nouveau contenu Il y a un tout nouveau succès à débloquer, plus neuf – c’est vrai, j’ai dit NEUF – de nouveaux endroits secrets à traquer. Mais attendez, il y a plus ! – Ajout d’une notification de toast lorsque les mises en page intelligentes modifient la mise en page actuelle. (Appuyez sur la bannière de notification pour désactiver la notification.) – Ajout d’une option au bas de l’écran de mise en page pour désactiver les mises en page intelligentes. – Ajout de deux nouveaux styles de graphiques verticaux de prévisions quotidiennes. Basculez « afficher le gradient de température » ​​pour basculer entre les deux styles. – Ajout d’un gradient de température facultatif au style de pile verticale des prévisions quotidiennes. – Ajout des températures de sensation et de bulbe humide à la liste des points de données disponibles pour l’écran de détails des prévisions quotidiennes. – Ajout d’une nouvelle complication de prévision sur 3 jours pour le visage Infograph Modular. – Ajout d’une option pour masquer le bouton d’alertes dans l’application Apple Watch. – Ajout d’une notification personnalisée pour le point de données de température de bulbe humide. – Ajout d’une option dans Paramètres > Général pour les utilisateurs de VoiceOver pour activer le synthétiseur vocal. Maintenant, va commencer à ramasser des noix pour l’hiver. J’en ai un froid de prévu pour toi. bisous bisous, CAROTTE

