Carrousel des entraîneurs de la NFL : quels postes deviendront disponibles et qui pourrait les pourvoir ?

Il approche à nouveau de ce moment magique : le carrousel des entraîneurs de la NFL. Avec deux semaines restantes dans la saison, il ne reste qu’une poignée d’emplois qui seront ouverts en février, notamment le remplacement du mess d’Urban Meyer à Jacksonville et le remplissage des chaussures homophobes et racistes de Jon Gruden à Las Vegas. Avec les nouvelles règles de la NFL, les équipes n’ont plus besoin d’attendre pour commencer à interviewer les candidats. Les équipes peuvent commencer à chercher à pourvoir des postes dès cette semaine, ce qui pourrait vraiment faire bouger les choses plus tard.

Aussi évidents que soient les postes à pourvoir, la partie la plus étonnante de tout cela est peut-être de savoir qui ne sera pas licencié cette année. Les Giants semblent déterminés à continuer avec Joe Judge, pour une raison quelconque. Les Panthers semblent donner à Matt Rhule un an de plus, ce qui est également tout à fait déroutant. Les deux organisations adoptent l’approche de « ils n’ont pas eu assez de temps », comme si vous deviez continuer à manger un sandwich plein de jambon pourri avant de remarquer que le jambon est pourri.

Il y a aussi une possibilité cette saison que nous puissions voir un choc? Une équipe soudainement en manque d’un coach que personne n’a vu venir ?

Des emplois ouverts

Jaguars de Jacksonville

Nous savons évidemment que c’est le grand. Les Jags se sont balancés pour les clôtures en embauchant Urban Meyer il y a un peu moins d’un an, mais c’était le genre de swing où vous perdez le contrôle de la chauve-souris et vous vous giflez au visage.

Dire que Meyer était un désastre est une insulte aux désastres. Il y a un éboulement qui m’attend en ce moment, m’écrivant furieusement en disant « Ne oses-tu pas me comparer à Urban Meyer ? » Bien que cela puisse vous surprendre de penser que ce travail est souhaitable, il l’est en quelque sorte.

Quiconque se trouve dans la situation obtient essentiellement une ardoise vierge. La situation du QB est plus ou moins résolue avec Trevor Lawrence, même si sa saison recrue a été décevante, et il y a une opportunité de construire en utilisant 71 millions de dollars d’espace de plafond, le deuxième plus important de la NFL.

Les aventuriers de Las Vegas

La démission à la mi-saison de Jon Gruden a ouvert un poste avec une équipe qui est déjà sur le point d’être une équipe en séries éliminatoires. Les 8-7 Raiders (au moment de la rédaction) ont presque toutes les pièces dont ils ont besoin, avec un quart-arrière solide en Derek Carr, un jeune porteur de ballon émergent en Josh Jacobs et une défense en développement.

Il y a certainement du travail à faire, mais les Raiders ont beaucoup d’espace pour travailler et pourraient être un bon entraîneur loin de faire du bruit.

Le travail avec un mort qui marche

Ours de Chicago

Les chances que Matt Nagy reste à Chicago sont si minces qu’il appartient à sa propre catégorie. Sur le papier, le CV de Nagy n’a pas l’air si mal, mais c’est un homme qui a pris une équipe talentueuse et a trouvé un moyen de les faire jouer si loin de leur potentiel qu’il a défié toute croyance.

Vraisemblablement, le directeur général Ryan Pace sera à la porte avec Nagy, confiant la direction des Bears à des personnes qui comprennent le potentiel de Justin Fields et peuvent travailler à la construction du jeune QB.

Deux emplois qui pourraient s’ouvrir

Vikings du Minnesota

C’est vraiment une question de combien de temps les Vikings sont à l’aise avec la médiocrité. Zimmer fait partie de l’équipe depuis 2014, et au cours de ces sept années, il n’y a vraiment pas grand-chose à montrer.

Zimmer a gardé son travail aussi longtemps en ayant tendance à faire participer le Minnesota aux séries éliminatoires tous les deux ans, offrant des promesses alléchantes, pour ensuite le voir s’éloigner l’année suivante. Ce sera la première année que l’équipe connaîtra des saisons de défaites consécutives avec Zimmer à la barre, donnant à la propriété une raison plus que suffisante pour appuyer sur la gâchette.

Je fais peut-être partie de la minorité, mais j’aime bien Rick Spielman en tant que directeur général. Cette équipe a juste besoin d’un meilleur manager dans le jeu et de quelqu’un qui peut maximiser le talent de cette équipe. Aussi quelqu’un prêt à accepter que Kirk Cousins ​​est une machine à rembourrer les statistiques qui ne peut pas diriger une équipe vers un Super Bowl, ce qui rend le temps de changer de direction au QB.

Denver Broncos

Vic Fangio était un favori pour être viré à mi-saison avant le début de 2021, mais une séquence de victoires précoce sur le dos d’une solide défense l’a sauvé. Maintenant, les Broncos sont une équipe moyenne, ce qui est meilleur que prévu, mais peut-être pas assez pour justifier le maintien de Fangio.

Nous entrons dans la troisième saison du mandat de Fangio, et à moins que Denver ne l’emporte, ce sera trois saisons perdantes consécutives. Cela suffirait normalement à justifier le licenciement d’un entraîneur, mais il y a une chance qu’il en ait montré juste assez cette saison pour lui donner une autre année.

Je suis d’avis que Denver devrait passer à autre chose, en grande partie parce qu’il est difficile de voir quelle est la vision de Fangio pour cette équipe.

Une ouverture potentielle d’entraîneur-chef de la NFL qui serait une surprise

Seattle Seahawks

Rien n’indique que Seattle a besoin d’un nouvel entraîneur-chef, mais il est peut-être temps pour Pete Carroll de passer à autre chose. Les 5-11 Seahawks sont un gâchis, et une grande partie de cela est mordue par le virus des blessures, mais il y a également eu de nombreuses frictions entre l’organisation et Russell Wilson.

Si les rumeurs sont vraies et que Wilson veut passer à autre chose, quelle est la motivation de Carroll pour rester ? Il a 70 ans, il a gagné un Super Bowl, il n’y a plus rien à prouver. Je sais que si j’étais dans cette position, je ne voudrais pas vraiment traîner et mettre le travail pour une reconstruction, quand je pourrais me détendre et profiter de la retraite.

Cela ressemble à un énorme tournant pour les Seahawks. Oui, il y a de fortes chances que tout le monde fasse amende honorable et revienne en 2022, mais je pense qu’il y a aussi une possibilité que nous voyions un démontage complet à Seattle, et cela commence avec la démission de Carroll.

Qui ces équipes pourraient-elles regarder ?

Il n’y a pas de réponse unique à ce que les organisations recherchent chez un nouvel entraîneur-chef. Au lieu de cela, nous avons une courte liste d’individus talentueux prêts à reprendre les équipes. Voici quelques-uns des gars à surveiller lorsque des emplois s’ouvriront.