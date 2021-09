Carson Daly de The Voice explique le «grand secret» pour montrer le succès avant le 500e épisode

American Idol a connu un énorme succès au cours de ses premières années et a tenu bon aux différents styles de jugement que Simon Cowell, Paula Abdul et Randy Jackson ont apportés à la table, et Fox n’a même pas essayé de faire bouger les choses pendant ses années de pointe. Alors que Carson Daly est d’accord “Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas”, il a dit que vous vouliez toujours que la série puisse évoluer. En intégrant les échanges de coaching à la procédure standard, The Voice a pu garder le panel frais et expérimenter pour trouver la bonne chimie parmi les quatre. Bien sûr, les entraîneurs de The Voice ont leurs rivalités et leurs bavardages, mais ce feu de compétition est (généralement) très amusant, et cela rend le spectacle plus divertissant pour le public, et probablement aussi pour les entraîneurs.