Carson Palmer suggère que l’entraîneur vainqueur du Super Bowl est un « joker » pour le poste à l’USC

Le poste à l’USC est l’une des ouvertures les plus chaudes du football universitaire et l’ancien quart-arrière vainqueur du trophée Heisman, Carson Palmer, a taquiné un candidat potentiel pour le poste lundi.

Palmer, un ancien quart-arrière de l’USC, a déclaré sur « The Dan Patrick Show » qu’il entendait les favoris pour le poste d’entraîneur-chef, notamment l’entraîneur des Pittsburgh Steelers Mike Tomlin et d’autres grands noms.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’entraîneur-chef de la Californie du Sud, Clay Helton, regarde en première mi-temps lors d’un match de football universitaire de la NCAA contre l’Utah, le samedi 21 novembre 2020, à Salt Lake City. (Photo AP/Rick Bowmer)

« J’ai été aussi impliqué qu’ils me le permettent… il y a beaucoup de favoris en ce moment », a-t-il déclaré. « Vous avez un joker comme Mike Tomlin, si Mike Tomlin veut sortir… En fin de compte, il n’y a pas de ‘c’est le gars que tout le monde pointe du doigt’. »

Il a également mentionné James Franklin de Penn State, Matt Campbell de l’Iowa State et Luke Fickell de Cincinnati.

AP TOP 25: ‘BAMA SAUT VERS NO. 3 ; L’ÉTAT DE PENN TOMBE AU 20E

Lorsqu’on lui a demandé si le nom de Tomlin était apparu dans les discussions de l’USC, Palmer a déclaré qu’il était « sûr de l’avoir fait ».

Dans cette photo d’archive du 8 décembre 2019, l’entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, est montré avant un match de football de la NFL contre les Cardinals de l’Arizona, à Glendale, en Arizona. (AP Photo/Ross D. Franklin, dossier)

« Je pense que n’importe qui est un candidat potentiel en ce moment, et c’est ce qui est si génial dans le travail: cela peut attirer un gars de la NFL qui est fatigué de sa situation actuelle et inquiet, est-ce que Ben Roethlisberger est parti, est-ce qu’il a fini, qui allons-nous au repêchage ? Mike Tomlin doit-il recommencer avec un jeune quart-arrière recrue au premier tour ? » Palmer a dit

« Tout le monde est sur la table étant donné que ce travail est si important et si convoité. Je pense qu’il y a un tas de personnes qui sont dans la discussion, et une fois que nous arrivons à la semaine 16, 17 de la saison de la NFL et que la saison de football universitaire est terminée, nous aurons un favori direct. »

Mike Tomlin regarde au cours du deuxième quart contre les Packers de Green Bay au Lambeau Field le 3 octobre 2021, dans le Wisconsin. (Photo de Stacy Revere/.)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’USC a licencié Clay Helton au milieu de la saison. Helton avait une fiche de 1-1 au moment de son renvoi. L’USC n’a pas été aussi pertinent depuis que Sam Darnold était sous le centre. Les Trojans ont remporté le Rose Bowl en 2016 – leur dernier grand match de bowl.