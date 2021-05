Cartagena B reçoit Águilas

01/05/2021 à 21:19 CEST

Dimanche prochain à 20h30, le match de la quatrième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le Carthagène et à Aigles dans le Stade de Cartagonova.

le Carthagène B affronte avec un esprit renforcé le match de la quatrième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs contre le À. Pulpileño loin de chez soi et contre lui Real Murcie B à domicile par 0-1 et 2-0, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans deux des trois matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 42 buts en faveur et 12 contre.

Du côté des visiteurs, le Aigles a récolté une égalité à un contre le Racing Murcie, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Des trois matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Aigles l’un d’eux a gagné avec un bilan de 46 buts en faveur et 11 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Carthagène B il a remporté le seul match de la deuxième phase de la troisième division qui a joué dans son stade. Aux sorties, le Aigles n’a pas réussi à gagner à leur seule date loin de chez eux.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Carthagène BEn fait, les chiffres montrent une victoire, une défaite et deux nuls en faveur de l’équipe à domicile. De même, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois que les deux équipes ont disputé la compétition, c’était en décembre 2019 et le résultat était un match nul (0-0).

Actuellement, entre Carthagène B et le Aigles il y a une différence de deux points dans le classement. le Carthagène B Il arrive au meeting avec 46 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est la première avec 48 points.