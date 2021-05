Cartagena B reçoit At. Pulpileño

15/05/2021 à 18:02 CEST

le Carthagène reçoit ce dimanche à 18h00 la visite du À. Pulpileño dans le Stade de Cartagonova lors de leur sixième duel dans la deuxième phase de la troisième division.

le Carthagène B arrive avec impatience à la sixième journée après avoir gagné en tant que visiteur par un score de 1-2 à Real Murcie B dans le Campus universitaire de Murcie, avec tant de Neskens Oui L’ours femelle. De plus, les locaux ont gagné dans trois des cinq matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 45 buts pour et 15 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le À. Pulpileño a réussi à vaincre le Racing Murcie 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Christ, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Carthagène B. Avant ce match, le À. Pulpileño ils avaient gagné dans deux des cinq matches disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec 33 buts pour et 13 contre.

En tant que local, le Carthagène B a gagné une fois et perdu une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le À. Pulpileño vous aurez peut-être la chance d’obtenir un résultat positif lors de cette réunion. Dans le rôle de visiteur, le À. Pulpileño a un solde de deux nuls en deux matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Carthagène BEn fait, les chiffres montrent une victoire, trois défaites et deux nuls pour les hôtes. De même, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Carthagène. Le dernier match auquel ils ont joué Carthagène et le À. Pulpileño dans ce tournoi, il a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminé avec un résultat de 1-3 pour les visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par deux points en faveur de la À. Pulpileño. À ce moment, le Carthagène B il a 49 points et est en troisième position. De son côté, l’équipe visiteuse est deuxième avec 51 points.