Cartagena de LaLiga SmartBank: programme et où regarder à la télévision

29/03/2021 à 21:23 CEST

Ronald Goncalves

Pour continuer avec le LaLiga SmartBank Journée 32, Est jeudi la rencontre entre les Saragosse et le Carthagène, prévu pour fonctionner dans La Romareda.

Ainsi, l’équipe dirigée par Juan Martinez assistera au match après l’inscription un match nul avec Logroñés (1-1), une victoire sur Mirandés (1-0), une défaite contre Rayo Vallecano (3-2) et une conquête contre Tenerife (1-0). Ainsi, ils sont situés dans le numéro de position 16 de la classification, où ils se trouvent avec 34 points et -4 en différentiel de buts.

Au lieu de cela, l’équipe de Luis Carrion est positionné dans le vingt et unième place de la classification, en ajoutant 30 points et -12 en différentiel de buts. De même, son dernier rapport de résultats un match nul avec Malaga (1-1), une défaite contre Albacete (2-0), un match nul avec Ponferradina (1-1) et une défaite contre Majorque (2-1).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

La confrontation de Saragosse contre Carthagène de la LaLiga SmartBank Journée 32 aura lieu le Jeudi 1er avril à 21 h 30, et il peut être apprécié en Espagne grâce à Movistar LaLiga et BUT.