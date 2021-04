Carte Ayushman échouée, commercialisation noire de médicaments vitaux: Priyanka Gandhi dans une lettre à CM Yogi Adityanth

Priyanka Gandhi a déclaré que la guerre contre la couronne est basée sur quatre piliers: tester, traiter, suivre et vacciner.

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a écrit aujourd’hui au ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, au sujet de la gestion du COVID-19 dans l’État. Elle a également proposé des suggestions pour gérer efficacement la crise du COVID-19 et aider la population. «Il est préoccupant que les tests de COVID-19 dans l’État soient très inférieurs par rapport à l’augmentation des cas. Un grand nombre de cas ne sont pas signalés. Les tests ne sont pas menés dans les zones rurales. Dans les zones urbaines, les gens ont du mal à se faire dépister. Ils n’ont pas reçu de rapports pendant plusieurs jours », a-t-elle affirmé.

Elle a déclaré que la guerre contre la couronne corona repose sur quatre piliers: tester, traiter, suivre et vacciner. «Si vous détruisez le premier pilier, comment allons-nous vaincre ce virus mortel?» Priyanka Gandhi a déclaré dans sa lettre.

Elle a allégué que la deuxième plus grande préoccupation était le manque de lits, d’oxygène, de médicaments dans les hôpitaux et leur commercialisation au noir. «La carte de stratagème d’Ayushman a échoué et aucun hôpital ne l’envisage. Les gens sont obligés de payer trois à quatre fois le prix des médicaments vitaux comme le remedesivir et l’oxygène », a-t-elle déclaré.

Elle a également interrogé l’État pour ne pas avoir vacciné suffisamment de personnes au cours des cinq derniers mois.

Elle a exhorté le gouvernement à annoncer un montage financier pour les travailleurs de première ligne et à ouvrir tous les hôpitaux COVID qui ont été fermés.

Priyanka Gandhi a déclaré que l’État devrait augmenter le nombre de tests RT-PCR à 80% du total des tests quotidiens. Elle a conseillé au gouvernement de distribuer le kit CORONA avec l’aide des travailleurs d’Anganwadi et d’Asha. Le chef du Congrès a également exhorté le gouvernement à plafonner les prix des médicaments vitaux.

Elle a également écrit dans la lettre que des dispositions adéquates devraient être prises pour le stockage de l’oxygène afin qu’un stock de réserve soit prêt en cas d’urgence.

Priyanka Gandhi a également demandé au gouvernement de Yogi Adityanath de fournir des allégements de base tels que des exemptions sur les factures d’eau, d’électricité, de taxes locales, etc. aux tisserands, artisans, petits commerçants, etc.

