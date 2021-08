Carte d’admission AP EAMCET 2021 : Comment télécharger le billet AP EAMCET Hall sur sche.ap.gov.in

in

L’examen AP EAMCET au niveau de l’État a lieu une fois par an pour l’admission aux cours BTech, BSc (Agriculture), Pharm D ou BPharma, BSc (Horticulture), BVSc & AH. (Image représentative)

Carte d’admission AP EAMCET 2021 : L’université technologique Jawaharlal Nehru de Kakinada publiera aujourd’hui le billet de la salle AP EAMCET 2021 sur son site officiel. L’AP EAMCET 2021 doit se tenir les 19, 20, 23, 24 et 25 août. Les candidats devront se munir d’une impression du billet de salle le jour de l’examen.

Comment télécharger la carte d’admission AP EAMCET 2021 : Pour télécharger la carte d’admission AP EAMCET 2021, les candidats devront se connecter au site officiel et rechercher le lien « Hall Ticket ». En cliquant sur le lien, un nouveau portail s’ouvrira auquel vous pourrez accéder en entrant le numéro d’inscription, la date de naissance et le numéro de billet de salle pour l’examen de qualification.

Outre le billet de salle, les aspirants AP EAMCET 2021 devront également emporter avec eux le formulaire de candidature en ligne, apposé avec une photo couleur récente. La photographie devra être attestée par un agent officiel ou le directeur du collège. La signature et l’empreinte du pouce gauche dans le formulaire de demande doivent être faites en présence du surveillant.

Carte d’admission AP EAMCET 2021 : Selon le modèle de papier question pour AP EAMCET, les 15 premières minutes sont allouées pour lire attentivement le papier question.

Guide de dernière minute AP EAMCET 2021 : S’entraîner à l’examen avec les questions des années précédentes, ainsi que le corrigé AP EAMCET 2021, est l’une des meilleures méthodes de préparation. Les candidats peuvent résoudre ces questions et se faire une idée de ce à quoi s’attendre de l’examen.

Plan d’étude de dix heures : Les étudiants peuvent concevoir un programme d’étude de six heures, séparé en deux heures chacun pour la chimie, la physique et les mathématiques. Deux autres heures peuvent être allouées à la matière dans laquelle les étudiants sont faibles, tandis que les deux dernières heures peuvent être utilisées pour réviser pour l’AP EAMCET.

Ne pas apprendre de nouvelles choses : Les aspirants ne devraient réviser que ce qu’ils ont déjà préparé au cours de la dernière semaine cruciale à 10 avant l’AP EAMCET et ne pas essayer d’apprendre un nouveau sujet.

Gestion du temps : Pendant les 15 premières minutes, il serait judicieux de marquer les questions à faire. Rester calme s’il y a des questions inconnues est la clé. L’accent devrait plutôt être mis sur les scores. Les étudiants peuvent également participer aux tests simulés AP EAMCET en ligne pour mieux comprendre comment passer l’examen.

L’examen AP EAMCET au niveau de l’État a lieu une fois par an pour l’admission aux cours BTech, BSc (Agriculture), Pharm D ou BPharma, BSc (Horticulture), BVSc & AH.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.