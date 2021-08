Carte d’admission de l’examen IAF AFCAT 2 2021, examen IAF AFCAT 2 2021, IAF AFCAT, dernières nouvelles de l’examen IAF AFCAT 2, examen IAF AFCAT 2 2021 mise à jour de la carte d’admission, examen IAF AFCAT 2 2021 publication de la carte d’admission dernières nouvelles, examen IAF AFCAT 2 2021 admettre version de la carte dernière mise à jour, afcat.cdac.in

L’Indian Air Force a notifié 334 postes vacants au total pour divers postes dans le cadre de cette dernière campagne de recrutement. (Photo d’archive)

Carte d’admission AFCAT 2021 : L’Indian Air Force pourrait publier des cartes d’admission pour le test d’admission commun de l’Air Force (AFCAT) 2/2021 plus tard dans la journée. L’Indian Air Force recrutera pour la branche de vol et les fonctions au sol dans des capacités techniques et non techniques. Une fois les cartes d’admission publiées, les candidats potentiels pourront télécharger leurs cartes d’admission à partir du site Web.

L’Indian Air Force a notifié 334 postes vacants au total pour divers postes dans le cadre de cette dernière campagne de recrutement. Les candidats finalement retenus effectueront un stage. La période de formation sera de 74 semaines pour les personnes sélectionnées pour les branches de vol et technique, tandis que celles qui seront sélectionnées pour les branches non techniques effectueront une période de formation de 52 semaines. Cependant, cela peut varier en fonction des exigences du service.

Cartes d’admission AFCAT 2021 : comment télécharger

Pour télécharger les cartes d’admission, les candidats devront visiter le site officiel et cliquer sur le lien de la carte d’admission. Une fenêtre contextuelle apparaîtra qui vous demandera les informations de connexion. Une fois les informations d’identification saisies, les candidats pourront télécharger les cartes d’admission.

Outre la possibilité de télécharger la carte d’admission AFCAT 2021 en utilisant un identifiant et un mot de passe, les cartes d’admission seront également envoyées aux candidats sur leur adresse e-mail enregistrée.

L’Indian Air Force a rendu obligatoire pour les candidats qui se présentent pour l’AFCAT 2021 d’apporter une impression de la carte d’admission dans la salle d’examen pour vérification. L’examen se déroulera selon des protocoles stricts de Covid-19. Les détails sur l’heure de l’examen, l’entrée et le lieu seront imprimés sur les cartes d’admission.

Si les étudiants ont des questions sur le déroulement de l’examen en ligne, les cartes d’admission, le processus d’inscription, ils peuvent contacter l’AFCAT Cell au 020-25503106 ou au 020-25503105. Les candidats peuvent également envoyer les questions par courrier électronique à afcatcell@cdac.in.

