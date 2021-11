Carte d’admission IBPS PO 2021, lettre d’appel IBPS PO 2021, lettre d’appel préliminaire IBPS PO 2021, carte d’admission IBPS PO 2021 2021

L’examen est prévu entre le 4 et le 11 décembre. (Dossier)

Carte d’admission IBPS PO 2021 : L’Institut de sélection du personnel bancaire (IBPS), l’agence gouvernementale de recrutement de personnel bancaire qui relève du ministère des Finances, a publié des cartes d’admission pour le recrutement d’agents stagiaires (PO) pour divers prêteurs du secteur public. L’examen est prévu entre le 4 et le 11 décembre. Les candidats peuvent télécharger leur lettre d’appel IBPS PO Prelims sur le site officiel de l’institut.

Les candidats devront obligatoirement se munir d’imprimés des préliminaires de l’IBPS carte d’admission ainsi qu’une pièce d’identité valide à la salle d’examen pour vérification.

Comment télécharger la carte d’admission IBPS PO Prelims 2021 : 1) Les candidats qui ont postulé pour se présenter à l’examen IBPS PO 2021 peuvent télécharger leurs lettres d’appel sur le site officiel de l’IBPS.

2) En cliquant sur le lien déroulant « lettre d’appel IBPS PO » sur la page d’accueil du site Web, vous redirigerez vers une nouvelle page contenant le lien « télécharger la lettre d’appel préliminaire en ligne ».

3) Une fois qu’un candidat entre les informations d’identification et se connecte, la carte d’admission apparaîtra.

4) La carte d’admission peut être téléchargée sur l’ordinateur et imprimée.

Format de l’examen IBPS PO Prelims 2021 : L’examen préliminaire IBPS PO aura lieu en ligne. Les candidats devront répondre à 100 questions portant 100 points en une heure. Les candidats devront obtenir une note minimale, à déterminer par l’IBPS, dans chacun des trois tests. Les préliminaires ont une note négative – 0,25 des points attribués à la question seront déduits pour chaque mauvaise réponse. L’examen de 100 points comprend 30 questions d’anglais et 35 questions chacune de capacité de raisonnement et d’aptitude quantitative.

IBPS : Organisme autonome, les services de l’IBPS sont utilisés par toutes les banques du secteur public, la State Bank of India et ses banques associées, la Reserve Bank of India, la Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural (NABARD), la Small Industries Development Bank of India (SIDBI), plusieurs banques coopératives et Life Insurance Corporation of India.

