Carte d’admission JEECUP UPJEE 2021 2021: Comment télécharger la carte d’admission JEECUP UPJEE 2021 2021 en ligne sur jeecup.nic.in, télécharger la carte d’admission, UPJEE Polytechnic 2021

Carte d’admission JEECUP UPJEE 2021 : Le Conseil conjoint des examens d’entrée de l’Uttar Pradesh (JEECUP) a publié mercredi les cartes d’admission de l’examen d’admission conjoint de l’Uttar Pradesh (UPJEE) 2021. Les candidats peuvent télécharger leur carte d’admission UPJEE 2021 sur le site officiel.

Téléchargement de la carte d’admission UPJEE 2021 : Les candidats pourront télécharger leur carte d’admission UPJEE 2021 pour l’ingénierie (groupe A), les autres et l’entrée latérale (groupe B à K), pharmacie (groupe E1, E2) via le site officiel.

Comment télécharger la carte d’admission UPJEE 2021 : Les candidats devront se connecter au site officiel de JEECUP. Il y aura trois liens sur la page d’accueil — « Carte d’admission 2021 pour le groupe A (ingénierie) », « Carte d’admission 2021 pour le groupe E1, E2 (pharmacie) » et « Carte d’admission 2021 pour le groupe B à K (autres et entrée)’. Les étudiants devront cliquer sur le lien qui s’applique à eux, ce qui les redirigera ensuite vers une page où ils devront fournir leur numéro de candidature, leur mot de passe et leur code PIN de sécurité. Une fois les champs obligatoires remplis et soumis, la carte d’admission apparaîtra à l’écran.

Les étudiants pourront télécharger la carte d’admission et l’imprimer. Il est impératif que la carte d’admission soit soigneusement vérifiée car elle sera obligatoire lors de la présentation de l’examen polytechnique de l’UPJEE.

Date de l’UPJEE 2021 : L’examen polytechnique de l’UPJEE se déroulera sur cinq jours, du 31 août au 4 septembre. L’examen se déroulera en mode Computer Based Test (CBT) en trois quarts de travail.

Résultat UPJEE 2021 : Le résultat de l’UPJEE Polytechnique 2021 sera déclaré dans les 10 jours. Ce score comprendra les notes réelles obtenues ainsi que le statut de qualification pour le conseil UPJEE (polytechnique).

JEECUP offrira aux candidats l’admission sur la base de leur choix, de leur réservation et de leur classement par État via un processus d’attribution des sièges. Les candidats peuvent choisir leurs branches et instituts en ligne.

