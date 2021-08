Carte d’admission KCET 2021: l’autorité d’examen du Karnataka publie la carte d’admission KCET 2021 – voici comment télécharger le ticket de hall KCET

in

Billet KCET Hall 2021 Sortie sur kea.kar.nic.in: Attention étudiants du Karnataka ! La Karnataka Education Authority (KEA) vient de publier la carte d’admission pour le test d’entrée commun du Karnataka 2021. La KEA a publié la carte d’admission KCET 2021 sur son site officiel – kea.kar.ac.in. Si vous faites partie de ceux qui s’étaient déjà inscrits à l’examen, vous pouvez désormais télécharger la carte d’admission KCET 2021 sur le site officiel. L’option de téléchargement de la carte d’admission a été activée sur le site officiel. Il convient de noter que le KCET 2021 est un examen en personne, qu’un candidat doit passer dans une salle d’examen. Le KCET n’est PAS un examen sur ordinateur et est un test sur papier, selon les responsables.

Qu’est-ce que le KCET ?

Le test d’entrée commun du Karnataka est, comme son nom l’indique, un test unique qui déterminerait l’avenir de ceux qui souhaitent étudier l’ingénierie, les sciences agricoles, le yoga et les sciences vétérinaires dans l’État. Le gouvernement de l’État du Karnataka a déjà clairement indiqué que toutes les admissions aux cours professionnels de l’État seraient totalement basées sur les scores KCET 2021. C’est pour cette raison qu’il s’agit d’un examen très crucial dans le calendrier académique des étudiants du Karnataka.

Cette année, le processus d’inscription au KCET 2021 a commencé au mois de juin. En raison de la situation pandémique actuelle, la date d’inscription des étudiants a été prolongée jusqu’au 15 juillet. Pour l’instant, les responsables de la KEA disent que le KCET 2021 aura lieu les 28 et 29 août de ce mois-ci.

Comment télécharger la carte d’admission KCET 2021?

Tout d’abord, veuillez vérifier si vous disposez d’une connexion Internet à bonne vitesse.

Deuxièmement, visitez le site officiel – kea.kar.ac.in

Le lien de la carte d’admission est en ligne sur la page d’accueil. Cliquez dessus

Maintenant, vous verrez quelques champs vous demandant des détails tels que votre numéro d’enregistrement et votre numéro de matricule. Remplissez-les.

Une fois que vous avez entré les détails corrects, vous aurez la possibilité de télécharger la carte d’admission, cliquez dessus.

Il est conseillé aux candidats KCET de prendre une copie papier de la carte d’admission pour référence future.

