Carte d’admission NEET UG 2021 : Comment télécharger la carte d’admission NEET UG 2021 sur neet.nta.nic.in – Vérifiez les étapes

L’examen se déroulerait en mode stylo et papier. (Image représentative)

Comment télécharger la carte d’admission NEET UG 2021 sur neet.nta.nic.in : La National Testing Agency a publié les cartes d’admission pour l’examen NEET UG 2021. Cela signifie que les étudiants qui avaient postulé pour passer l’examen peuvent désormais télécharger leurs billets de salle en ligne. Pour cela, les étudiants apparaissant devraient se rendre sur le site officiel – neet.nta.nic.in – et ce n’est qu’alors qu’ils pourraient se présenter à l’examen prévu le 12 septembre 2021. Cet examen, cependant, se tiendrait en mode hors ligne, pour lequel des centres ont été mis en place dans 202 villes du pays, selon un rapport publié dans IE.

Carte d’admission NEET UG 2021: Comment télécharger

La carte d’admission NEET 2021 ne peut être téléchargée qu’en ligne et n’est disponible que sur le site officiel de NEET. Il n’y a aucun autre endroit d’où les étudiants peuvent accéder à leur carte d’admission. Voici comment ils peuvent télécharger leurs cartes d’admission.

Ils devront d’abord visiter le site officiel de NEET by NTA – neet.nta.nic.in. Sur la page d’accueil de ce site Web, un lien indiquant « télécharger la carte d’admission » serait affiché. Les candidats devront cliquer dessus. Après cela, ils seraient redirigés vers un écran où ils verraient une connexion NEET 2021. Lors de cette connexion, les étudiants devraient remplir des détails tels que le numéro d’enregistrement et la date de naissance. Une fois connectés, les candidats pourront télécharger la carte d’admission.

Les étudiants doivent noter que les centres d’examen les obligeraient à produire une impression claire de leurs cartes d’admission, et donc, une fois téléchargées, les étudiants doivent s’assurer qu’ils obtiennent une impression. En plus de la carte d’admission, les étudiants devront également apporter une photo de format passeport qui devra être collée sur la feuille de présence. Une preuve d’identité ou un certificat PwD valide (le cas échéant) serait également nécessaire et une photographie en couleur au format carte postale avec un fond blanc doit être collée sur le formulaire.

L’examen se déroulerait en mode stylo et papier.

