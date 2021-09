Carte d’admission WBP 2021 2021: Comment télécharger la carte d’admission WBP 2021 2021 en ligne sur wbpolice.gov.in, télécharger la carte d’admission, recrutement d’agents de police du Bengale occidental 2021

in

L’examen écrit préliminaire de la police du Bengale occidental aura lieu de 12 h à 13 h le 26 septembre. (Dossier)

Carte d’admission à la police du Bengale occidental 2021 : Le Conseil de recrutement de la police du Bengale occidental a publié lundi la carte d’admission à la police de la BM 2021 pour l’examen de recrutement des agents. La carte d’admission à l’examen écrit préliminaire est disponible sur le site officiel du jury. Les candidats ayant postulé à l’examen pourront télécharger leur carte d’admission sur le site Internet.

Selon son avis précédent, le Conseil de recrutement de la police du Bengale occidental recrutera des constables / constables. Un examen principal et l’examen de sélection PET/PST suivront l’examen écrit préliminaire.

Recrutement d’agents de police du Bengale occidental 2021 : L’examen écrit préliminaire de la police du Bengale occidental aura lieu de midi à 13 heures le 26 septembre.

Comment télécharger la carte d’admission de la police WB 2021 : Les candidats qui avaient postulé pour se présenter à l’examen de recrutement d’agents de police de la WB 2021 peuvent visiter le site Web officiel du conseil. Il y aura un lien indiquant « Télécharger les cartes d’admission électroniques pour la police de la Banque mondiale » sur la page d’accueil. Dans la section « Recrutement en cours », cliquer sur le lien « Constable/Dame » redirigera le candidat vers une page qui exigera sa date de naissance et son numéro de candidature. Une fois que les détails sont remplis dans les champs requis et soumis, la carte d’admission d’agent de police WB 2021 apparaîtra à l’écran. Les candidats peuvent télécharger l’admission et en retirer une copie pour référence future.

Selon l’avis officiel, seuls les candidats qui avaient postulé hors ligne obtiendraient une carte d’admission papier, tandis que ceux qui avaient postulé en ligne n’en obtiendraient pas. Le conseil a également informé que les candidats arrivant au centre d’examen portant des baskets, des chaussures de sport, des talons hauts ou des chaussures similaires se verraient refuser l’entrée. Il a été conseillé aux candidats de porter des chaussures plates telles que des chaussures en polyuréthane ou en cuir uni ou des pantoufles sans accessoires ni ornements métalliques.

Le jury a également demandé aux candidats de suivre les instructions sur les cartes d’admission et de visiter régulièrement le site Web.

