Carte de crédit : les tendances à surveiller en 2022

Au cours des deux dernières années, les transactions sans numéraire sont devenues le choix de transaction préféré de la plupart des gens en raison de leur grande efficacité et de leur commodité dans les opérations.

Au cours des deux dernières années, il y a eu une augmentation massive des transactions numériques et de l’utilité des cartes de crédit. Selon un rapport de PwC, l’émission de cartes de crédit a considérablement augmenté en Inde à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20 % au cours des quatre dernières années.

De même, le nombre de titulaires de cartes de crédit est également passé de 29 millions en mars 2017 à 62 millions en mars 2021. Les experts du secteur affirment que cela peut être associé à l’affinité accrue des institutions financières à proposer des instruments innovants, à l’importance croissante du commerce électronique. l’industrie et une numérisation renforcée.

Madhusudan Ekambaram, co-fondateur et PDG de KreditBee et co-fondateur de FACE, a déclaré : « Les circonstances induites par la pandémie et l’accent accru mis par les clients sur les aspects de commodité et de rapidité lors des transactions sont un catalyseur supplémentaire de cette croissance. »

Il ajoute : « Alors que l’Inde a été traditionnellement conservatrice envers le crédit et a toujours été considérée comme un instrument de piégeage de la dette, les nouvelles start-up apportent le changement bien nécessaire dans cette mentalité en faisant prendre conscience des avantages d’outils comme les cartes de crédit pour dépenses quotidiennes.

Par conséquent, selon les experts, cela a entraîné une adoption accrue de l’instrument de crédit, et en 2022, on peut certainement s’attendre à ce que l’élan se maintienne, avec l’ouverture de l’économie.

Ekambaram déclare : « Alors que les clients exigent de plus en plus de facilité et de rapidité dans les services, cela a encore motivé les fournisseurs de cartes de crédit à se concentrer sur l’amélioration de leur efficacité opérationnelle en offrant une activation plus rapide, un accès plus rapide, de meilleurs tarifs et des paiements transparents. »

Selon les experts de l’industrie, cela entraînera à son tour une prise de conscience accrue parmi les utilisateurs des avantages de l’outil de crédit, entraînant en fin de compte des taux d’adoption plus élevés. Les offres lucratives et personnalisées d’entités telles que les fournisseurs de services de commerce électronique contribuent à cette tendance.

Ekambaram ajoute : « Cela influencera certainement le paysage du crédit numérique dans les temps à venir et les institutions financières pragmatiques l’ont déjà compris car elles adoptent de plus en plus des approches nuancées pour offrir des expériences client améliorées. »

Cela dit, les experts soulignent que ce que les détenteurs de cartes de crédit ne comprennent pas, c’est que l’utilisation intensive de leur carte de crédit peut entraîner une spirale d’endettement qui non seulement ruinera leur budget, mais grugera également tous leurs revenus futurs jusqu’à ce qu’il soit réglé. Par conséquent, gardez à l’esprit que même si les cartes de crédit sont un excellent ajout au portefeuille de tout le monde, les gens ne devraient pas penser qu’elles sont de l’argent de poche et qu’elles le dépensent de manière imprudente.

