Carte de la Caldera de Warzone au 8 décembre

La nouvelle carte Caldera de Call of Duty: Warzone a été reportée au 8 décembre.

Activision n’a donné aucune raison pour le retard d’une semaine, déclarant seulement que la première saison de Call of Duty Vanguard ne sortira plus le 2 décembre, de même que Caldera. Selon PC Gamer, le système anti-triche complet de Ricochet sortira également le 8 décembre.

Quiconque possède Call of Duty Vanguard aura accès à Caldera une journée complète plus tôt, car l’accès ouvert ne commence que le 9 décembre. Oui, vous devez posséder un Call of Duty dans l’ordre ou jouer une carte dans l’autre Call. du devoir. C’est étrange.

Mise à jour : la saison 1 de #Vanguard et Warzone Pacific sortira désormais le 8 décembre. Les propriétaires de Vanguard auront un premier accès exclusif de 24 heures à la carte Caldera. L’accès ouvert commence le 9 décembre. pic.twitter.com/GnnYCp6g75 – Call of Duty (@CallofDuty) 19 novembre 2021

Si vous n’avez pas encore choisi Call of Duty Vanguard, son multijoueur est gratuit ce week-end. Vous pouvez donc essayer pour voir si cela vaut la peine d’acheter pour l’accès anticipé de Caldera. Nous n’étions pas de grands fans, cependant.

L’introduction de Ricochet est fascinante, d’autant plus qu’Activision est prête à bannir définitivement les tricheurs de Call of Duty. Comme à l’identique, toute la franchise.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

