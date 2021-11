CARTE de la tempête au Royaume-Uni : le graphique montre un front météorologique brutal qui déclenchera des vents violents et de la pluie en HEURES | Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni est confronté à un week-end de météo brutale avec des vents forts et de fortes précipitations. Les conditions devraient devenir plus douces mais plus instables, en particulier dans le nord.

Une carte montre un système météorologique féroce traversant l’Atlantique vers la Grande-Bretagne, avec des rafales prévues pour frapper le pays samedi.

Un autre graphique montre que les précipitations devraient frapper une grande partie de l’Écosse et de l’Irlande du Nord, ainsi qu’une partie du Pays de Galles et de l’Angleterre.

Le temps devrait changer ce week-end après une journée nuageuse vendredi avec quelques éclaircies.

La pluie deviendra plus généralisée et les vents se renforceront dans le nord et l’ouest de l’Écosse pendant la nuit.

Les averses devraient se déplacer vers le sud samedi.

Samedi devrait être venteux, avec des coups de vent côtiers dans le nord.

Les conditions s’apaiseront dimanche avec quelques éclaircies.

Cependant, il restera du vent dans le nord du pays avec des averses, selon le Met Office.

« Particulièrement venteux, en particulier pour la moitié nord du Royaume-Uni, c’est là que nous verrons des coups de vent et dans l’extrême nord de l’Écosse, même des coups de vent violents sont possibles pendant un certain temps.

« Mais cet air froid que nous avons eu ces derniers jours n’est pas encore tout à fait parti.

« Nous avons des températures dans le nord et l’ouest autour de 7C à 9C, beaucoup plus froides à travers l’Angleterre.

« L’Angleterre est la plus froide en ce moment, nous avons vu des températures pendant la nuit jusqu’à environ -5C à Benson.

« La nuit la plus froide de la nuit jusqu’à présent.

« Il y aura du soleil ce matin dans une bonne partie de l’Angleterre. »