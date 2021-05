Carte de suivi de la foudre: mises à jour en direct alors que Londres plonge dans l’obscurité – derniers graphiques | Météo | Nouvelles

Les orages sont plus susceptibles de se développer pendant les mois d’été, a-t-il ajouté.

“Les orages peuvent survenir à tout moment de l’année, mais c’est pendant les mois d’été que les orages au Royaume-Uni sont les plus susceptibles de produire de la grêle, des rafales de vent et des averses torrentielles qui peuvent perturber les réseaux de transport et endommager les biens”, a-t-il déclaré.

“L’un des aspects les plus notables des orages peut être la nature localisée des impacts qu’ils pourraient entraîner. Cela peut notamment être le cas avec les quantités de pluie, avec de grandes différences dans les quantités qui tombent d’un endroit à un autre et sur une très distance courte.

“Cela peut rendre les conditions de conduite très dangereuses. Les autres dangers comprennent la grêle, la visibilité réduite, les rafales de vent soudaines, l’eau stagnante et bien sûr la foudre.”