Carte de suivi de la tempête Arwen: quand et où la neige, les coups de vent et la glace feront exploser le Royaume-Uni ce week-end | Météo | Nouvelles

Vendredi, la tempête Arwen s’est abattue sur les îles britanniques, apportant un temps incroyablement froid et des vents en rafale pouvant atteindre 160 km/h, l’équivalent d’un ouragan de catégorie 2. À Antrim, un homme est mort lorsqu’un arbre est tombé sur sa voiture, et un autre a été tué à pied par la chute d’un arbre en Cumbria. Le Met Office a émis des avertissements tout au long du week-end.

En Écosse, plus de 100 000 personnes ont perdu l’électricité lorsque la tempête a coupé les lignes électriques.

Le chaos des déplacements était généralisé vendredi soir et samedi matin, avec quelque 120 camions coincés dans la neige sur la M62.

Et les passagers de l’Aberdeenshire ont été coincés dans un train pendant 17 heures après qu’il se soit retrouvé bloqué sur la ligne glacée.

Le Met Office a émis un rare avertissement rouge pour le vent, la neige et la glace à travers le Royaume-Uni, avertissant d’un danger pour la vie.

Les avertissements de vent – ​​un émis pour la moitié sud du Royaume-Uni et un pour le nord – expirent respectivement à 18 heures samedi et 11 heures dimanche.

Le météorologue en chef du Met Office, Steve Ramsdale, a déclaré: «Les vents forts se déplaceront vers le sud à travers le Royaume-Uni tout au long de la journée, s’affaiblissant progressivement.

« Les avertissements sont toujours en vigueur toute la journée et il y a eu des perturbations généralisées, alors vérifiez et suivez les conseils des autorités locales avant de partir. »

Il a ajouté : « Il y a un risque de neige à certains endroits, en particulier sur les hauteurs d’Écosse et du nord de l’Angleterre où nous avons déjà vu des accumulations.

« Toute neige tombant à des niveaux inférieurs est susceptible d’être de courte durée. »

Arwen devrait descendre au-dessus du nord de la France samedi soir, avant de se dissiper.

Un nouveau centre de dépression s’est formé au-dessus des Pays-Bas, aidant à maintenir des vents forts le long de l’est de l’Angleterre pendant la nuit – conduisant à l’avertissement jaune du nord – jusqu’à dimanche avant que cela ne s’affaiblisse également.

Les températures à travers le Royaume-Uni seront très froides pour le reste du week-end, atteignant des maximums de 0°C dans certaines parties dimanche.

Pendant ce temps, les tentatives de nettoyage après le début de la dévastation de la tempête Arwen.

Des rafales de 87 mph ont été enregistrées à Orlock Head, dans le comté de Down, tandis qu’Inverbervie, sur la côte nord-est de l’Écosse, a enregistré des vitesses de 78 mph et Aberporth au Pays de Galles, des rafales allant jusqu’à 77 mph.

L’homme qui est décédé lorsqu’un arbre a heurté sa voiture en Irlande du Nord a été nommé directeur de l’école primaire St Mary à Maghera, Francis Lagan.

La police de Cumbria a déclaré qu’un homme de Lancaster avait été tué après qu’un arbre lui est tombé dessus à Ambleside vendredi soir.

Plus de 100 000 foyers en Écosse ont été privés d’électricité lors de la tempête, les réseaux d’électricité écossais et méridionaux affirmant que l’électricité avait été rétablie à 30 000.

Dans le nord-ouest de l’Angleterre, 70 000 foyers étaient privés d’électricité et Northern Powergrid a signalé des pannes pour 55 000 clients dans le nord-est de l’Angleterre, principalement dans le Northumberland, le comté de Durham et Tyne and Wear.