Carte des avantages et de Hawkins expliquée

Stranger Things quitte DBD et les développeurs de Dead by Daylight ont partagé ce qui arrive à la carte Hawkins ainsi que les avantages à débloquer.

Il y a beaucoup à attendre pour les fans du crossover d’horreur car il semble probable que Pinhead sera annoncé comme le nouveau tueur du chapitre 21. Le prêtre infernal avec un fétiche du cuir est l’un des démons les plus emblématiques de l’histoire de l’horreur, et lui et ses chaînes de déchiquetage de peau seront plus que bien accueillies par la communauté.

Alors que la goule satanique BDSM est une perspective passionnante, il y a des nouvelles malheureuses avec le comportement Interactive supprimant son chapitre Netflix.

Mort à la lumière du jour | Bande-annonce du chapitre 21

BridTV

4254

Mort à la lumière du jour | Bande-annonce du chapitre 21

https://i.ytimg.com/vi/MbnJuaROV7s/hqdefault.jpg

846192

846192

centre

13872

Pourquoi Stranger Things quitte DBD ?

Aucune raison officielle n’a été donnée pour expliquer pourquoi Stranger Things quitte Dead by Daylight, mais c’est probablement parce que la licence de behavior Interactive pour utiliser l’IP Netflix expire.

La FAQ officielle du jeu dit simplement ce qui suit :

«Comme pour tous les jeux en direct, des mises à jour fréquentes, des ajouts et des changements occasionnels sont à prévoir. Avec Stranger Things, notre objectif continue d’être d’assurer l’héritage de ces personnages dans notre jeu pour les fans qui les ont achetés ou envisagent de le faire ».

Bien qu’il soit décevant que le contenu soit supprimé du magasin, la bonne nouvelle est que ses personnages et Demogorgon seront toujours jouables.

Avantages de Dead by Daylight Stranger Things

comportement Interactive a déclaré que tous les avantages de Stranger Things resteront déverrouillables dans Dead by Daylight après le 17 novembre.

La date ci-dessus est la date à laquelle les personnages et le chapitre ne seront plus vendus. Cependant, à condition que vous possédiez le contenu avant sa date d’expiration, vous pourrez toujours déverrouiller tout ce qui fait partie de leurs Bloodwebs.

Si vous n’avez pas acheté le Chapter, vous devriez profiter des prochaines ventes :

Vente de contenu téléchargeable – du 18 août au 1er septembre

Fumer: 60 % de réduction sur le contenu téléchargeable ST + 50 % sur l’édition ST

PlayStation : 60 % de réduction sur le contenu téléchargeable ST + 50 % sur l’édition ST

Xbox : 60 % de réduction sur le contenu téléchargeable ST + 50 % sur l’édition ST

Stades : 60 % de réduction sur le contenu téléchargeable ST + 50 % sur l’édition ST

Commutateur Nintendo : 60 % de réduction sur le contenu téléchargeable ST

Vente de cosmétiques en jeu – du 18 août au 8 septembre

Le Demogorgon – Toutes les tenues Steve Harrington – Toutes les tenues Nancy Wheeler – Toutes les tenues

Vente de personnages – du 18 août au 17 novembre

Steve, Nancy et Démogorgon

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nancy, Steve et The Demogorgon quittent le magasin Dead by Daylight en novembre, mais nous ne sommes pas encore prêts à nous dire au revoir. Participez à leur héritage avant de partir – détails ici : https://t.co/mR2pUJkrOz pic.twitter.com/BMOq1PsE3f – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 16 août 2021

Carte du Laboratoire national de Hawkins

Tous les personnages, tenues et avantages seront toujours disponibles après le 17 novembre si vous les avez achetés, mais la carte Hawkins National Laboratory ne sera plus jouable.

Aucune raison n’a été donnée pour expliquer pourquoi la carte est l’exception, mais sachez simplement que vous ne pourrez plus la parcourir une fois l’adresse IP Netflix supprimée du magasin de jeux.

Dans d’autres nouvelles, Humankind: Date et heure de sortie pour Xbox Game Pass et Steam