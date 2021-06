Carte des fermetures de routes du G7 : Liste complète et carte de toutes les fermetures et déviations pour Cornwall | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Royaume-Uni détient actuellement la présidence du G7, l’organisation composée des sept plus grandes économies dites avancées du monde. Il s’agit du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, et des dirigeants d’Australie, d’Inde, de Corée du Sud et de l’UE seront également présents. Cette année, le Royaume-Uni a annoncé que le sommet aurait lieu au Carbis Bay Hotel à St Ives du 11 au 13 juin.

Fermetures de routes

Devon et la police de Cornwall ont déclaré que le sommet “apportera un niveau inévitable de perturbations à la fois au niveau régional et local” mais qu’ils “travaillent avec le gouvernement pour minimiser l’impact sur les résidents, les entreprises et les visiteurs”.

La police a déclaré qu’elle « tient à garder les routes aussi ouvertes que possible et ne s’attend pas à ce que les routes soient fermées plus de quatre jours ».

Lorsque les routes doivent être fermées, des déviations seront mises en place et la police mettra en place un plan de gestion de la circulation.

Pourquoi le sommet du G7 à Cornwall?

La région est considérée comme un élément central du secteur des technologies vertes du Royaume-Uni.

L’affichage des références vertes du pays est important pour le gouvernement britannique avant la conférence sur le climat COP26 à Glasgow en novembre.

Le dernier sommet du G7 en 2019 s’est tenu dans la ville balnéaire française de Biarritz.

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il était important que les dirigeants mondiaux se rencontrent en personne et que des tests Covid réguliers auraient lieu.

Le principal sujet de conversation sera la reprise de Covid, y compris « un système de santé mondial plus fort qui peut nous protéger tous des futures pandémies ».

L’ordre du jour comprend également le changement climatique et le commerce.

Les dirigeants arriveront le vendredi 11 juin et les réunions commenceront le lendemain matin, les pays invités arrivant cet après-midi.