Carte des inondations en Allemagne : Où sont les inondations en Allemagne ? 9 morts & 70 disparus | Monde | Nouvelles

Des rafales de pluie ont frappé l’État allemand de Rhénanie-Palatinat, à l’ouest de l’Allemagne, causant des ravages et des morts, y compris l’effondrement de plusieurs maisons. Selon la police allemande, neuf personnes sont décédées, tandis que 70 autres sont actuellement portées disparues.

Mercredi, deux pompiers sont morts alors qu’ils tentaient d’aider des résidents bloqués.

L’un s’était noyé et un second s’était effondré après une opération de sauvetage, selon l’agence de presse DPA.

Quelque 70 personnes sont désormais portées disparues et 25 autres maisons risquent actuellement de s’effondrer, selon ..

Un porte-parole de la police de Coblence a déclaré à . : « Nous avons actuellement un nombre incertain de personnes sur les toits qui doivent être secourues.

Où sont les inondations ?

La pire des inondations a eu lieu dans l’État de Rhénanie-Palatinat, dans le sud-ouest de l’Allemagne, juste à l’ouest de Francfort et au sud-ouest de Cologne, où une cinquantaine de personnes attendaient sur les toits pour être secourues.

Des dizaines d’autres personnes sont portées disparues dans la région vallonnée de l’Eifel après l’effondrement de plusieurs maisons, rapporte le diffuseur SWR.

Les inondations ont été déclenchées lorsque la rivière Ahr a débordé au sud de Bonn.

Quelque 25 autres maisons risquent de s’effondrer dans le quartier de Schuld bei Adenau dans la région d’Eiffel, ont déclaré des radiodiffuseurs allemands.

À Hagen, les équipes de crise ont déclaré que l’eau atteindrait des niveaux jamais vus plus de quatre fois par siècle dans les prochaines heures et ont averti tous ceux qui vivaient près des rivières de la ville de se déplacer immédiatement vers un terrain plus élevé.

Une maison de soins à Hagen a dû être évacuée, tandis que dans toute la région, les pompiers étaient occupés à pomper de l’eau dans des centaines de caves.

Dans un hôpital, les eaux de crue ont causé la panne des ascenseurs.

Bernd Mehlig, un responsable de l’environnement de Rhénanie du Nord-Westphalie, a déclaré : « Nous ne voyons ce genre de situation qu’en hiver d’habitude.

« Quelque chose comme ça, avec cette intensité, est complètement inhabituel en été. »