Carte des neiges du Royaume-Uni: les Britanniques se préparent à une explosion de glace alors que le système atlantique entre en éruption – avertissements du Met Office | Météo | Des nouvelles

Les cartes de WXCharts voir samedi matin verront un front météorologique du Groenland apporter de la neige et de la pluie à travers le Royaume-Uni.

À partir de 6 heures du matin, l’Écosse verra jusqu’à 13 cm de neige, tandis que les parties ouest du Pays de Galles et de l’Angleterre connaîtront des chutes de neige plus légères et des épisodes de pluie.

À 15 heures, les précipitations auront poussé vers l’ouest en Europe, tandis que des chutes de neige se produisent par intermittence sur la côte ouest de la Grande-Bretagne.

Cependant, un autre front météorologique pénétrera au Royaume-Uni vers 18 heures, provoquant des chutes de neige dans une grande partie de l’ouest du Royaume-Uni.