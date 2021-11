Carte Junio ​​RuPay pour faciliter le transfert d’argent de poche sans numéraire pour les parents et les enfants

Image représentative

La startup FinTech dédiée aux enfants, Junio, a lancé une carte intelligente polyvalente pour les pré-adolescents et les adolescents sur la plate-forme RuPay.

Dans un communiqué, la startup a déclaré aujourd’hui que la « Junio ​​RuPay Card » a été conçue pour les enfants et peut fonctionner comme une carte de débit pour leurs achats en ligne et hors ligne. La carte Junio ​​permet aux enfants d’effectuer des paiements sécurisés hors ligne et en ligne.

Commentant le lancement de la carte Junio ​​Rupay, Ankit Gera, cofondateur de Junio, a déclaré dans le communiqué : « Avec les paiements numériques occupant le devant de la scène comme jamais auparavant depuis le début de la pandémie, l’application/la carte Junio ​​a été largement adoptée par les enfants. et les parents. Nous nous engageons à améliorer l’expérience de paiement sans tracas pour eux.

« La nouvelle carte à puce Junio ​​lancée par RuPay permettra aux jeunes d’effectuer facilement des paiements en ligne et hors ligne. Nous constatons déjà une acceptation accrue de la carte à travers le réseau marchand, compte tenu de la robustesse de la plate-forme RuPay », a-t-il ajouté.

Nalin Bansal, responsable de la gestion des relations et des initiatives clés, NPCI, a déclaré : « Cette carte Smart RuPay aidera les jeunes enfants à rationaliser leurs dépenses sous l’égide de leurs parents. Nous pensons que cette carte permettra également aux jeunes adolescents d’effectuer des transactions numériques à un stade précoce de leur vie. »

Les enfants et les parents peuvent s’inscrire sur l’application Junio ​​et utiliser des cartes à puce virtuelles Junio ​​sans frais annuels. En outre, les enfants peuvent profiter jusqu’à 7 % de remise en argent et d’autres avantages sur les paiements Junio, selon le communiqué.

L’idée de l’entreprise est de favoriser de saines habitudes financières chez les enfants dès leur plus jeune âge et de les aider à devenir des adultes financièrement indépendants, a-t-il ajouté.

