Carte météo de Thanksgiving : la neige abondante et la pluie peuvent gâcher les vacances

Deux conditions météorologiques ont le potentiel de «faire des ravages» dans certaines parties du Midwest et du nord-est la semaine prochaine (Photo: AccuWeather)

Les prévisionnistes avertissent les Américains de se préparer à une tempête importante qui pourrait perturber les plans de voyage de Thanksgiving pour de nombreuses parties du Midwest et du nord-est.

Après une année de fêtes anormales, non grâce à la pandémie de coronavirus, les Américains pourraient manquer de voir leurs proches une deuxième année consécutive.

Selon les prévisionnistes d’AccuWeather, deux phénomènes météorologiques majeurs ont le potentiel de «faire des ravages» dans certaines parties du Midwest et du nord-est pendant les jours les plus chargés des voyages de vacances.

Une tempête hivernale devrait se développer dans le Midwest dimanche, se renforçant chaque jour. Au moment où il approchera de la côte est mardi, une deuxième tempête se développera probablement au large de la côte atlantique.

La première tempête devrait se développer dans le Midwest et se renforcer chaque jour (Photo : AccuWeather)

« Nous pourrions envisager un énorme gâchis et une véritable déchirure dans les voyages de vacances », a déclaré le météorologue en chef d’AccuWeather, Jon Porter.

La première tempête commencera dans le Midwest avant de se diriger vers le nord-est en direction des Grands Lacs. Au fur et à mesure qu’il se déplace, il est susceptible de se renforcer suffisamment rapidement pour être classé comme un cyclone à la bombe.

Compte tenu de cette route potentielle, la tempête pourrait laisser tomber une épaisse couche de neige sur des parties du Minnesota, du nord du Wisconsin, du nord du Michigan et du centre de l’Ontario et du Québec, Canada.

Au fur et à mesure que la tempête se renforce, les vents violents et les températures chuteront. Il peut également provoquer de la neige à effet de lac et des bourrasques de neige.

Quelle que soit la trajectoire de la tempête, les prévisionnistes mettent en garde contre la neige à effet de lac et les conditions de déplacement glissantes (Photo : AccuWeather)

De fortes chutes de neige devraient tomber de lundi à mercredi du nord de l’Indiana et du Michigan à certaines parties de l’Ohio, de la Virginie-Occidentale, de la Pennsylvanie, du Maryland et de New York.

Bien que la tempête soit centrée dans le Midwest, son front froid balaiera les États du sud, les Appalaches et la côte est au début de la semaine prochaine, déclenchant de fortes pluies et des orages.

Les fortes pluies pourraient entraîner des inondations et perturber les déplacements sur le corridor I-95.

Les prévisionnistes d’AccuWeather avertissent que les précipitations pourraient ne pas être la seule forme de précipitation provoquant des perturbations la semaine prochaine.

« Il y a une chance que plusieurs pouces à un pied ou plus de neige tombent sur des zones du nord-est de l’État de New York, près et au nord d’Albany, New York, au Vermont et au nord-ouest du New Hampshire dans ce scénario de tempête secondaire qui se renforce rapidement », AccuWeather Le météorologue Bernie Rayo a déclaré.

Bien qu’il soit possible que la tempête secondaire soit plus faible et se dirige vers la mer, il est toujours probable qu’elle apporte de la pluie au début de la semaine prochaine.

Dans l’un ou l’autre scénario, les prévisionnistes mettent en garde contre la neige à effet de lac et les déplacements glissants pour l’intérieur du nord-est de mardi à mercredi, ce qui pourrait aggraver les défis opérationnels de l’aéroport qui ont récemment frappé l’industrie.

Les prévisionnistes disent que les personnes ayant des projets de vacances flexibles peuvent envisager de commencer leurs voyages de Thanksgiving plus tôt, même pendant le week-end.

