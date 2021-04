Carte météo du Royaume-Uni: le graphique montre un retour féroce de rafale de neige de 48 heures après un grand gel de -5 ° C | Météo | Nouvelles

Alors que de nombreuses personnes à travers le pays ont connu des averses hivernales à Pâques, qui ont poussé les températures à -5 ° C, les prévisionnistes ont maintenant indiqué un risque élevé de neige frappant le pays vendredi. En raison d’une explosion de temps dans l’Arctique frappant le Royaume-Uni, l’Écosse, le Pays de Galles et une grande partie du nord de l’Angleterre connaîtront des périodes hivernales. Selon le prévisionniste Netweather, il y a 90% de chances de neige en Écosse, tandis que le nord de l’Angleterre enregistre une probabilité de 80% de fortes chutes de neige dans la région.

Les averses hivernales se poursuivront samedi, même si elles se propageront dans le sud-est de l’Angleterre à partir de 12 heures.

En raison de la forte bande de temps, cette explosion de neige se répandra dans tout le pays au fur et à mesure que la journée avance samedi.

Le Met Office a également signalé que les températures chuteraient à partir de jeudi soir, ce qui verra également des périodes hivernales.

Ils ont dit: « Pluie dans le nord-ouest jeudi, largement sec ailleurs et moins froid.

« Nuageux avec quelques pluies dans le sud, sinon encore plus froid à partir de vendredi avec des éclats de soleil et des averses hivernales. »

En raison des averses hivernales qui frappent le pays, Netweather a signalé des températures plongeant à -3 ° C (26,6 ° F) dans certaines parties de l’Écosse.

Dans le nord de l’Angleterre, ils ont prédit que le mercure oscillait autour de 4 ° C (39,2 ° F) vendredi soir avant de tomber sous le point de congélation à 21 heures.

Ces températures inférieures à zéro seront également reproduites dans la majeure partie de l’Écosse, tandis que le pays de Galles verra également le mercure tomber en dessous de zéro.

JUST IN: Brexit LIVE: les navires de pêche français accueillis en Manche

En raison des vents glacés venant de l’Arctique, certaines régions du Royaume-Uni ont vu les températures chuter de -7 ° C (19 ° F).

Ces températures étaient en contraste frappant avec le soleil que beaucoup ont connu dimanche avec Pershore, Worcestershire, atteignant un maximum de 17,9 ° C (64 ° F).

Dans les prévisions météorologiques à long terme de la BBC à partir du 12 avril, ils prédisent des températures plus fraîches dans le pays en raison d’un front météorologique venant d’Afrique du Nord et d’Espagne.

Ils ont rapporté: «Dans ce cas, cela les bloque complètement car une zone de basse pression faible se développe près de l’Espagne et du Maroc.

«Cela signifie que nous ne verrons probablement pas de fronts météorologiques faibles dans les régions du nord à cause d’une trajectoire de tempête déplacée dans l’océan Arctique.

«Au lieu de cela, il aura tendance à être réglé, sec et un peu plus froid que la normale à la mi-avril.

«Le centre haut devrait dériver un peu plus près et se loger au-dessus de la tête, ce qui enverra les vents les plus froids du nord en Scandinavie.