Carte météorologique à long terme: une chaleur fulgurante balaiera la Grande-Bretagne quelques jours après la chute des glaces en mai – cartes | Météo | Nouvelles

L’explosion apportera de la neige dans certaines parties de l’Angleterre et de l’Écosse une semaine avant que des conditions plus clémentes n’arrivent juste à temps pour l’assouplissement des restrictions de verrouillage supplémentaires. Les voyages internationaux non essentiels devraient être autorisés à partir du 17 mai, mais les ministres n’ont pas encore finalisé les règles. Le 10 mai, les experts météorologiques prédisent que la neige frappera certaines parties de l’Angleterre, y compris le Lake District.

Un graphique de WX Charts suggère que plus de 3 cm par heure tomberont sur le cadre pittoresque de Cumbria.

Certaines parties de l’Écosse, y compris les Highlands, connaîtront également des chutes de neige, bien que beaucoup plus lourdes que sous la frontière.

À la même date, une grande partie du Nord et des Midlands sera frappée par de fortes pluies.

La pluie affectera Middlesbrough, Morecambe et Blackpool.

Mais après le délavage du début mai et la vague de froid, les Britanniques sont prêts à se prélasser dans des températures douces.

Une carte météo de WX Charts montre des températures dépassant 18 ° C à King’s Lynn le 18 mai.

On s’attend à ce que Londres connaisse des températures de 17 ° C tandis que Manchester sera de 15 ° C.

Des vents forts seront également ressentis dans le sud du Pays de Galles.

Alors que le claquement ensoleillé sera bien accueilli par les Britanniques, beaucoup souhaitent se rendre à l’étranger dès que les restrictions de voyage seront levées.

Lundi, Boris Johnson a déclaré que l’approche des voyages à l’étranger cet été serait sensée et prudente pour éviter “un afflux de maladies”.

Alors que les Britanniques bénéficient de libertés accrues depuis le mois dernier, l’Europe se bat contre une troisième vague de Covid.

Le Premier ministre a déclaré qu’il y aurait “une certaine ouverture” le 17 mai, mais que les choses doivent être faites de manière à “s’assurer que nous ne voyons pas le virus revenir” au Royaume-Uni.

Son ton prudent est venu alors que certains députés ont appelé au maintien des restrictions sur les vacances à l’étranger pour protéger le pays des nouvelles variantes de Covid-19.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer s’est arrêté avant de demander le maintien de l’interdiction, mais a appelé à une approche «prudente».

Lors d’une visite de campagne à Hartlepool, M. Johnson a déclaré: «Nous voulons faire une certaine ouverture le 17 mai, mais je ne pense pas que les habitants de ce pays veulent voir un afflux de maladies de partout ailleurs.

“Ce n’est certainement pas le cas et nous devons être très, très durs, et nous devons être aussi prudents que possible, tout en continuant à nous ouvrir.”