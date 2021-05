Carte: Où le prochain coronavirus pourrait passer des chauves-souris aux humains

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une initiative de rapport Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Depuis plus d’un an, nous vivons les conséquences dévastatrices d’un coronavirus hautement transmissible. Alors que la pandémie qu’il a provoquée est sans précédent par de nombreuses mesures, le nouveau coronavirus qui cause Covid-19 n’est que l’un des nombreux coronavirus liés au SRAS qui se cachent parmi la faune dans certaines régions du monde, dont beaucoup pourraient théoriquement sauter aux populations humaines sous la droite conditions.

Déterminer quelles sont ces conditions est une priorité urgente, et les scientifiques ont fait beaucoup de progrès sur ce front. Ils ont appris, par exemple, que lorsque les forêts sont fragmentées par la déforestation ou les routes, cela augmente la probabilité qu’un virus «se répande» de l’animal à l’homme. De plus, un mystère est de savoir où, exactement, ces conditions se réunissent pour créer le risque le plus élevé de la prochaine émergence de coronavirus.

Une nouvelle analyse, publiée lundi dans la revue Nature Food, commence à répondre à cette question importante – en particulier, en identifiant où un autre coronavirus pourrait sauter aux humains depuis le fer à cheval. les chauves-souris, qui sont connues pour être porteuses de coronavirus liés au SRAS. En combinant les données sur les habitats des chauves-souris fer à cheval, les changements la densité de la population et d’autres facteurs connus pour augmenter le risque de retombées, les chercheurs ont produit une carte des «points chauds» en Asie et en Europe où le risque est le plus élevé.

Une carte montrant les points chauds où les facteurs de risque pour les coronavirus sautant aux humains se chevauchent avec les habitats des chauves-souris.Maria Cristina Rulli et al./Nature Food

Bien que l’étude n’offre pas de nouvelles informations sur les origines du nouveau coronavirus, que les chercheurs soupçonnent provenir de chauves-souris, elle indique où des coronavirus similaires pourraient émerger à l’avenir. De façon alarmante, l’étude révèle que dans de nombreuses régions, en particulier le sud de la Chine, ces risques de retombées sont élevés. Et cela fournit encore plus de preuves que la prévention de la prochaine pandémie de coronavirus nécessitera de réduire les causes profondes des retombées, telles que la déforestation – et pas seulement de réagir aux épidémies après qu’elles se produisent.

La recette parfaite pour un spillover

Les épidémies de maladies zoonotiques – c’est-à-dire celles d’origine animale – sont en augmentation. Et, malheureusement, nous sommes en grande partie à blâmer. Selon un rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), parmi les principaux facteurs de pandémie figurent la déforestation et la destruction de l’habitat de la faune. En fait, près d’un tiers des nouvelles maladies apparues depuis 1960, comme Ebola, peuvent être attribuées au changement d’affectation des terres, indique le rapport.

Au fond, le problème du changement d’affectation des terres est qu’il crée plus d’opportunités pour les humains d’entrer en contact avec la faune. La fragmentation d’une forêt, par exemple, augmente la quantité de lisière – là où les forêts rencontrent les établissements humains – et pousse les animaux sauvages vers les zones urbaines. «Les lisières des forêts tropicales sont une tremplin majeure pour de nouveaux virus humains», a écrit un groupe de scientifiques dans Science l’été dernier.

La recherche a montré que les humains et leurs animaux de ferme sont plus susceptibles d’entrer en contact avec la faune lorsque plus d’un quart de la forêt d’origine a disparu, et que les chauves-souris frugivores sont plus susceptibles de se nourrir à proximité des humains lorsque leur habitat est touché. De plus, la destruction d’habitats peut rendre la faune qui peut héberger des agents pathogènes humains – tels que les chauves-souris et les rongeurs – plus abondante.

Le changement d’utilisation des terres n’est qu’un facteur qui, selon les scientifiques, pourrait aider un virus à passer des animaux aux humains. Les populations humaines denses présentent également un risque, tout comme les pratiques agricoles intensives. Le bétail, par exemple, peut héberger un certain nombre d’agents pathogènes et a été impliqué dans plusieurs épidémies majeures, telles que la grippe H1N1 et le virus Nipah. Le risque est encore plus élevé dans les exploitations agricoles modernes, qui ont tendance à emballer un grand nombre d’animaux dans de petits espaces, et souvent, ces animaux ont un système immunitaire faible.

Bien que ces facteurs de risque soient assez clairs, ce qui est moins évident, c’est où ils convergent et ce que cela signifie pour nous.

Cartographie du risque d’épidémie virale

À ce jour, la plupart des recherches sur les coronavirus se sont concentrées sur la façon dont ils passent d’un humain à un autre, a déclaré Paolo D’Odorico, co-auteur de l’étude et professeur de sciences de l’environnement à l’Université de Californie à Berkeley. Bien que cela serve un avantage évident, cela a laissé une lacune dans notre compréhension de la façon dont ces virus passent de la faune aux humains, que D’Odorico et ses co-auteurs ont cherché à aider à combler.

Lorsque les verrouillages ont commencé l’année dernière, ils ont commencé à collecter des données sur le changement d’affectation des terres, la densité du bétail, la densité humaine et une poignée d’autres facteurs de retombées. Ensuite, ils ont superposé ces données avec l’habitat des chauves-souris fer à cheval en Asie et en Europe. Les chauves-souris en fer à cheval sont connues pour héberger un grand nombre de coronavirus liés au SRAS, dont un étroitement lié au SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19.

La plus grande chauve-souris en fer à cheval, que l’on trouve dans certaines régions d’Europe et d’Asie.DeAgostini / .

Avec toutes ces informations, les chercheurs ont produit la carte des points chauds, qui met en évidence les zones où ces facteurs de risque se chevauchent avec les habitats des chauves-souris. Les points rouges foncés indiquent les zones où il existe un risque élevé qu’un coronavirus se propage aux populations humaines, a déclaré David Hayman, un autre co-auteur et professeur de sciences vétérinaires à l’Université Massey en Nouvelle-Zélande. Les points bleus, en revanche, indiquent où il y a relativement peu de facteurs de débordement.

Le principal à retenir, dit Hayman, est qu’il existe encore de grandes parties du sud de la Chine où il existe un risque élevé qu’un nouveau coronavirus émerge. “Les conditions [for spillover] sont toujours là », a déclaré Hayman. «Cela signifie qu’il pourrait bien y avoir de nouveaux événements d’émergence.»

Il est important de noter que les scientifiques ont également cartographié des régions qui ne sont pas encore des points chauds, mais qui pourraient bientôt le devenir en cas d’augmentation de la fragmentation des forêts ou d’autres facteurs connus de retombées. Ils comprennent une zone au sud de Shanghai, en Chine, en plus du Japon et du nord des Philippines.

«Ce sont les endroits où vous devez faire de la surveillance des maladies pour surveiller les nouvelles infections émergentes», a déclaré Hayman.

Deux chercheurs qui n’étaient pas affiliés à l’étude ont déclaré que la recherche était importante et ajoutait une nouvelle dimension à la conversation sur les épidémies de coronavirus. Certains efforts antérieurs pour identifier la prochaine émergence se sont appuyés sur l’emplacement des épidémies passées, ce qui n’est pas si utile, a déclaré Andrew Dobson, professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’Université de Princeton. Cette recherche va plus loin en se concentrant sur les causes des retombées en premier lieu, a déclaré Dobson.

«Cette étude dresse très bien une image de l’endroit où dans le monde il y a une superposition de certains des facteurs les plus importants qui poussent les virus zoonotiques comme le SRAS-CoV-2 à émerger», a déclaré Jon Epstein, vice-président de la science et de la sensibilisation à EcoHealth Alliance, qui est une organisation à but non lucratif axée sur la faune et la santé publique. (Epstein n’a pas été impliqué dans l’étude; cependant, son collègue d’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, a été impliqué dans l’effort de l’Organisation mondiale de la santé pour enquêter sur les origines du nouveau coronavirus plus tôt cette année, ce qui a suscité une controverse.)

Ce n’est pas parce qu’une zone particulière présente un risque plus élevé d’un événement de contagion que celui-ci est susceptible de se produire ou qu’il deviendra une pandémie. Diverses mesures, telles que des protocoles de protection du bétail contre les maladies – qui n’ont pas été intégrées dans l’étude – peuvent réduire le risque.

Prévenir une autre épidémie dévastatrice de coronavirus

Lorsque vous vivez la dévastation d’une pandémie, il est difficile de regarder vers l’avenir, et encore moins de se préparer à une autre pandémie. Mais il est essentiel que nous le fassions, disent les scientifiques. Ils estiment qu’il y a près de 1,7 million de virus non découverts chez les mammifères et les oiseaux, et la moitié d’entre eux pourraient infecter les humains.

Covid-19 a été un appel au réveil, a déclaré Dobson. «Le plus important est de déterminer ce que nous devons faire pour réduire la fréquence de ces événements», a-t-il déclaré. Et nous avons déjà une assez bonne idée de par où commencer: enrayer la déforestation et la fragmentation des forêts.

Les gens qui vivent dans des points chauds, par exemple dans le sud de la Chine, «devraient mettre plus de pression sur les politiciens pour qu’ils s’attaquent à ces mécanismes», a déclaré Dobson. Les décideurs politiques peuvent également utiliser l’analyse pour déterminer comment empêcher certaines régions de devenir des points chauds à l’avenir, a déclaré Cristina Rulli, auteur principal de l’étude et professeur d’hydrologie à l’université italienne Politecnico di Milano.

Le coût de la conservation des forêts et de la réglementation du commerce des espèces sauvages serait bien inférieur à ce que nous payons pour les pandémies, selon une étude de l’IPBES. La réduction de la déforestation comporte également toutes sortes d’autres avantages: des forêts saines absorbent le dioxyde de carbone, nettoient l’air et l’eau et abritent la biodiversité.

Pendant ce temps, l’industrie agricole, qui se développe rapidement, devrait prendre des mesures pour empêcher le bétail d’être infecté, a déclaré Epstein. «À mesure que les fermes se développent et s’intensifient, elles sont vulnérables aux épidémies de virus de la faune», a-t-il déclaré. «Donc, plus précisément, une chose sur laquelle nous pouvons nous concentrer est la biosécurité dans les fermes.» Cela comprend des mesures comme veiller à ce que les chauves-souris ne se perchent pas autour d’une ferme.

Nous avons également beaucoup plus à apprendre, disent les experts, sur le fonctionnement des retombées et sur ce qui se passe sur le terrain dans ces régions.

«Le plus gros problème scientifique de ce siècle est de comprendre le fonctionnement des écosystèmes naturels», a déclaré Dobson. Nous savons comment envoyer une fusée dans l’espace depuis des décennies maintenant, a-t-il déclaré. Mais comprendre comment les maladies se propagent de la faune aux humains? Eh bien, c’est un «ensemble de problèmes mathématiques beaucoup plus difficiles».