Carte SBI : #KhushiyonKaCreditCard pour la femme progressiste

SBI Card célèbre les femmes autonomes d’aujourd’hui qui valorisent le bonheur, la famille et la responsabilité avec #KhushiyonKaCreditCard

Le bonheur consiste à pouvoir tendre la main et saisir de petites et grandes joies. Mais parfois, lorsqu’il s’agit des besoins de notre famille, nos désirs personnels ont tendance à passer au second plan. Pour les femmes, en particulier, alors même qu’elles font un pas vers la réalisation de leurs ambitions et gravissent les échelons de l’entreprise, l’esprit de donner la priorité à la famille persiste souvent avant ses propres besoins.

Cependant, comme le dit la nouvelle campagne de SBI Card #KhushiyonKaCreditCard, « Apki khushi bhi itni hi zaroori hai jitni aapke apnon ki » ou que votre propre bonheur est aussi important que celui de vos proches. SBI Card, à travers sa nouvelle campagne, célèbre la nouvelle femme autonome et capture l’essence que votre bonheur est aussi important que celui de vos proches. Alors que l’esprit de sacrifice peut venir naturellement, la joie qui découle de la réalisation de ses rêves tout en prenant soin des autres est irremplaçable.

Dans la publicité de la marque, on voit une mère féliciter sa fille pour une opportunité de carrière à New York, mais cette dernière n’est pas disposée à l’envisager car cela signifierait laisser ses parents derrière. La femme plus âgée, dans un geste progressif et solidaire, sort la carte de crédit SBI de sa fille et lui demande de réserver les billets d’avion, montrant qu’elle est prête à être un partenaire pour réaliser les rêves et les ambitions de sa fille. Le dernier plan est celui des deux en vol, se préparant pour leur prochaine aventure. Le film se termine par le message “Aapki khushi bhi utni salut jaroori hai jitni aapke apno ki”.

SBI Card célèbre la nouvelle femme autonome qui valorise son propre bonheur ainsi que celui des membres de sa famille. La campagne #KhushiyonKaCreditCard s’inscrit dans la philosophie de la marque SBI Card d’apporter du bonheur dans la vie de ses clients. La campagne de la marque incite les gens à adopter une attitude positive et à célébrer le bonheur de nos proches, sans nécessairement sacrifier nos propres rêves.

Deuxième émetteur de cartes de crédit en Inde, SBI Card est le plus grand émetteur de cartes de crédit pure-play du pays. SBI Credit Card propose un vaste portefeuille aux titulaires de cartes individuelles et aux entreprises clientes qui comprend le style de vie, les récompenses, les voyages et le carburant, les achats, les cartes de partenariat bancaire et les cartes d’entreprise.

