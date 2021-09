Carte verte des États-Unis : obtenir une résidence permanente légale aux États-Unis pourrait devenir facile avec ce nouveau projet de loi ; Des détails

in

La carte verte – officiellement appelée carte de résident permanent – est un document recherché. (Image représentative : .)

Carte verte américaine : Un nouveau projet de loi américain a donné l’espoir à un grand nombre d’Indiens d’obtenir une carte verte sans avoir à rester sur la liste d’attente pendant des années. Il y a un énorme arriéré de cartes vertes basées sur l’emploi aux États-Unis avec des années de liste d’attente et un nombre important d’Indiens sont inclus dans les millions de personnes qui attendent d’obtenir la résidence permanente légale dans le pays. Maintenant, cependant, si un nouveau projet de loi est adopté, ces personnes auront l’espoir d’obtenir une résidence permanente légale aux États-Unis en échange de frais supplémentaires, selon un rapport publié dans IE.

Si ce projet de loi est effectivement adopté, des milliers de professionnels indiens de l’informatique pourraient en bénéficier, sans avoir à attendre dans le très long arriéré de la carte verte. La carte verte – officiellement appelée carte de résident permanent – est un document recherché car elle fournit la preuve qu’un immigrant porteur de cette carte a le privilège de résider en permanence aux États-Unis.

Selon le rapport du comité publié par le comité judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis, tout candidat immigrant basé sur l’emploi ayant une date de priorité plus de deux ans avant que l’immigrant “demande une dérogation aux limitations numériques” serait en mesure de s’adapter à la résidence permanente sans limites numériques en échange d’un supplément de 5 000 $ US.

D’un autre côté, les personnes cherchant la résidence permanente dans la catégorie des investisseurs immigrants devraient payer des frais de 50 000 $ US. Selon Forbes, ces dispositions expirent en 2031.

Pendant ce temps, un immigrant parrainé par un citoyen américain et cherchant la carte verte ayant une date de priorité plus de deux ans avant pourrait obtenir la résidence sans limites numériques après avoir payé des frais de 2 500 $ US.

Dans les cas où la date de priorité d’un déposant n’est pas dans un délai de deux ans, il devra payer une taxe supplémentaire de 1 500 USD. Cependant, ils devraient être dans le pays et ce montant s’ajouterait à tout autre frais de traitement administratif qu’ils auraient pu payer.

Bien que le projet de loi puisse apporter un certain soulagement aux personnes dans l’énorme arriéré, il ne propose aucun changement structurel au système d’immigration lui-même, et par conséquent, les plafonds nationaux sur les cartes vertes et les quotas annuels actuels des visas H-1B sont les plus susceptible de rester inchangé.

Cependant, avant que le projet de loi ne devienne une loi, il devrait passer par la commission judiciaire, puis la Chambre des représentants et le Sénat, puis signé par le président, ce qui signifie qu’il pourrait encore s’écouler un certain temps avant que le projet de loi ne devienne loi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.