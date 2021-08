Carte virtuelle Alchemy Pay pour favoriser l’adoption des paiements cryptographiques ⋆ Crypto new media

Le fournisseur de solution de passerelle de monnaie numérique utilisera les cartes crypto virtuelles pour intégrer les paiements crypto à des millions de commerçants sur le réseau Visa et Mastercard

Dans le but d’accélérer l’adoption des crypto-monnaies dans le secteur des paiements, Alchemy Pay a annoncé dans un communiqué de presse plus tôt dans la journée le lancement prochain de Virtual Crypto-Linked Cards, une innovation qui peut combler le fossé entre la crypto et la monnaie fiduciaire en permettant à des millions de commerçants pour accepter les paiements cryptographiques et être payés dans leur devise locale.

Avec des opérations dans plus de 18 pays et des points de contact avec plus de 2 millions de commerçants grâce à des partenariats avec des géants de l’industrie tels que Shopify, Arcadier et QFPay, Alchemy Pay est le premier fournisseur de solutions de passerelle de monnaie fiduciaire et numérique hybride au monde. La société se concentre sur la promotion de l’adoption de la blockchain en rendant les investissements en crypto-monnaie et les services de finance décentralisée (DeFi) accessibles à l’économie fiduciaire.

Les cartes cryptographiques virtuelles sont une étape majeure dans cette mission, car elles rendent non seulement les paiements cryptographiques pratiques pour les utilisateurs, mais éliminent également les obstacles rencontrés par les entreprises traditionnelles pour accepter et effectuer des transactions cryptographiques.

En créant un système de terminal de paiement unique pour les transactions crypto et fiat hors ligne et une API pour intégrer les paiements crypto et fiat en ligne, Alchemy Pay aide les entreprises à surmonter les difficultés techniques qui les empêchaient auparavant d’accepter la crypto.

Le communiqué de presse a révélé que les cartes crypto virtuelles iront au-delà de la prise en charge des paiements via les principales crypto-monnaies comme Bitcoin et favoriseront la croissance des altcoins en prenant en charge plus de 40 jetons crypto différents.

Les utilisateurs peuvent lier directement la carte crypto virtuelle à des portefeuilles numériques tels que PayPal ou GooglePay pour payer leur taxi ou leur café à l’aide de crypto-monnaies. Les cartes crypto virtuelles seront également acceptées par des millions de commerçants sur le réseau Visa et Mastercard, y compris les plateformes de commerce électronique populaires telles qu’Amazon et eBay.

Le service de carte crypto virtuelle a terminé son développement et est actuellement en phase de test bêta, a déclaré Alchemy Pay. Un lancement complet devrait avoir lieu à la fin de cette année ou au début de 2022, a ajouté la société.

Avec Visa traitant à lui seul plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaies au cours du premier semestre 2021, il ne fait aucun doute qu’il existe un énorme marché pour une innovation telle que la carte crypto virtuelle qui peut connecter les économies crypto et fiduciaire sans compromettre la commodité.

Alchemy Pay a en outre exprimé son désir d’offrir des cartes crypto virtuelles en tant que service complet en marque blanche aux projets de cryptographie et aux entreprises traditionnelles cherchant à intégrer des solutions de crypto et de blockchain. Cela permettra une adoption efficace des paiements cryptographiques dans une économie équitable et garantira que l’adoption conduit à une croissance durable pour les industries de la blockchain et de la DeFi.