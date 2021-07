07/03/2021

Le à 23h45 CEST

Le joueur de tennis américain Hayley charretier, numéro 25 de la WTA et le Belge ponceuse gille, numéro 29 de l’ATP s’est imposé en 16es de finale à Wimbledon en une heure et quarante minutes par 6-2, 3-6 et 6-3 aux brésiliens Démolisseur Marcelo Oui Luisa Stefani, numéro 49 de l’ATP et, respectivement, numéro 23 de l’ATP. Après ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Wimbledon, les huitièmes de finale.

La paire vaincue a réussi à casser le service 2 fois à ses rivaux, tandis que les vainqueurs, pour leur part, l’ont fait 4 fois. De plus, Carter et Gille ont réalisé 77% au premier service, 2 doubles fautes et 67% des points de service ont été effectués, alors que l’efficacité de leurs adversaires était de 68%, ils ont fait une double faute et ont obtenu 61% des points de service.

Le championnat se poursuivra avec la confrontation de Carter et Gille contre les vainqueurs du match qui affronteront Matthieu ebden Oui Samantha Stosur contre Gabriela Dabrowski Oui Compagnon Pavic.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 47 couples s’affrontent.