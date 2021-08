Cartes à collectionner entre les grands de l’Euroligue

20/08/2021 à 6h30 CEST

Les limitations économiques et les problèmes d’adaptation avec un calendrier mourant sont deux facteurs importants lors de la conception de modèles et peut-être à cause de cela. la plupart des équipes de l’Euroligue se sont renforcées avec des joueurs qui connaissent déjà bien la compétition.

Le meilleur exemple est le FC Barcelone, qui dans l’attente de la réponse définitive de Pau Gasol a rejoint trois joueurs ayant déjà disputé la dernière Euroligue avec d’autres équipes. Ainsi, le centre turc Sertac Sanli a remporté le titre avec Anadolu Efes après avoir battu le Barça en finale.

Le garde-garde lituanien Rokas Jokubaitis arrive de Zalgiris, où il a joué lors de l’année académique 2019-2020 sous le commandement d’un Jasikevicius qui l’avait déjà lors de la précédente lorsqu’il évoluait dans la filiale. Enfin, la base argentine Nicolás Laprovittola vient du Real Madrid et débarque après son excellent rôle à Tokyo.

Jokubaitis jouera pour le Barça et Heurtel pour Madrid

La boîte blanche a également signé trois joueurs de l’Euroligue et deux sont des « ex » du Barça : le joker hongrois Adam Hanga (pas un seul « mais » peut être mis) et le Français Thomas Heurtel avec scandale inclus après le « pont » ultérieur d’une ASVEL d’où vient également Yabusele.

Baskonia a fait trois ajouts en Bundesliga. Du Bayern vient le crack Wade Baldwin IV (il a détruit le Barça il y a quelques mois à Munich) et de l’ALBA Berlin, le meneur Jayson Granger un été après avoir quitté Vitoria et l’attaquant Simone Fontecchio.

Le ”palm” dans cette section est actuellement pris par le Russe UNICS Kazan avec Tonye Jekiri de Baskonia, Lorenzo Brown (Fenerbahçe), Will Thomas (Zenit), l’ancien Bleu Mario Hezonja (Panathinaikos) et le Russe Zaitsev (Khimki). En outre, le vice-champion de l’Eurocup a également été le protagoniste du seul changement d'”autocollants” sur le banc avec la marche d’Hellenic Priftis vers le Panathinaikos.

Dans l’étoile rouge, ce sont des nouvelles Nikola Kalinic (ex de Valence auquel le Barça aspirait) et les Américains Austin Hollins (Zenit) et Nate Walters (UNICS). Le Bayern est rejoint par Darrun Hilliard (CSKA), Corey Walden (Red Star) et Othello Hunter (Maccabi).

Henry a changé Baskonia pour Fenerbahçe

Deux signatures en Euroligue ont été faites par Zalgiris (Giffey de ALBA et Ulanovas de Zalgiris), Olympiacos (Moustapha Fall de ASVEL et Walkup de Zalgiris avec Tyler Dorsey de Maccabi ready), ASVEL (Youssoupha Fall de Baskonia et Chris Jones de Maccabi) , Fenerbahçe (Pierriá Henry et Achille Polonara del Baskonia) et CSKA (Grigonis del Zalgiris et le buteur cyclothymique et compulsif Shved del Khimki).

Enfin, Zoosman (Maccabi) jouera pour l’ALBA, Okaro White (UNICS) arrive au Panathinaikos, Leo Westermann après son passage désastreux et éphémère par le Barça a signé pour Monaco, le Grec Mitoglou (PAO) renforcera Olimpia Milan et l’Anadolu Efes a signé Tarik Black, ancien de Zenit, hier.

La “souffrance” de Saras

Le Barça continue de se concentrer sur la section physique dans les séances d’entraînement et jeudi, la météo leur a donné une pause avec la baisse significative des températures avec un ciel nuageux et quelques pluies qui ont dominé la journée à Barcelone.

L’excellent environnement et le désir de travailler sont deux des dénominateurs communs à chaque session en attendant que l’Américain Cory Higgins rejoigne ce week-end après avoir résolu un problème personnel et que les Olympiens Abrines et Laprovittola le fassent la semaine prochaine.

Jasikevicius, faisant une carrière continue avec l’équipe

Un détail curieux est que Sarunas Jasikevicius fait une partie des séances comme s’il s’agissait d’un autre joueur Et on l’a vu souffrir dans la carrière continue à 45 ans lors de son septième été en tant qu’ancien joueur depuis qu’il a raccroché ses chaussures en 2014 à Zalgiris.

Bien qu’elle vienne tout juste du “four” de Las Vegas, la NBA Summer League s’y jouait à l’intérieur et Rokas Jokubaitis a choisi de s’abriter de la chaleur et du soleil avec une casquette l’inverse avec celui que vous exercez.