Cartes d’admission à l’examen MPPEB 2020 : comment télécharger le billet de la salle du jury d’examen professionnel du Madhya Pradesh

EXAMEN MPPEB 2020 : les candidats peuvent télécharger la carte d’admission sur le site officiel peb.mp.gov.in et l’imprimer.

Publication des cartes d’admission à l’examen MPPEB 2020 : Le conseil d’examen professionnel du Madhya Pradesh a publié des cartes d’admission pour les postes d’agent de police à la radio et à la GD. Les candidats ayant postulé aux examens pourront télécharger leur carte d’admission sur le site officiel du jury.

EXAMEN MPPEB 2020 – PATRON D’EXAMEN

La partie écrite de l’examen MPPEB 2020 aura lieu en mode hors ligne le 8 janvier 2022. Le jury mène l’examen à 4 000 postes. Les rapports suggèrent qu’environ 10 candidats lakh ont postulé pour la campagne de recrutement.

L’examen MPPEB 2021 se déroulera en deux quarts de travail – le premier de 9 h 00 à 11 h 00 et le second de 15 h 00 à 17 h 00.

CARTES D’ADMISSION À L’EXAMEN MPPEB 2020

Les candidats peuvent télécharger la carte d’admission sur le site officiel et l’imprimer. Ils doivent porter la carte d’admission et une pièce d’identité officielle avec photo pour vérification lorsqu’ils se présentent à l’examen. Les candidats ont également été informés de ne pas se fier à leur E-Aadhaar, qui ne sera valable que s’il est vérifié par l’UIDAI à temps.

COMMENT TÉLÉCHARGER 2020 CARTES D’ADMISSION À L’EXAMEN MPPEB

— Les candidats doivent visiter le site officiel du Madhya Pradesh Professional Examination Board

— Sur la page d’accueil, il y a un onglet marqué « Test Admit Card – Police Constable Recruitment Test – 2020 »

— Après avoir sélectionné cette option, une nouvelle page s’ouvrira où les candidats devront entrer leurs identifiants de connexion officiels tels que la date de naissance et le numéro de candidature pour se connecter

— Une fois les identifiants saisis, la carte d’admission MPPEB s’affichera à l’écran

— La carte d’admission peut être téléchargée sur l’ordinateur ou l’appareil intelligent pour être imprimée plus tard

Le jour de l’examen, les candidats ne seront pas autorisés à pénétrer dans les salles d’examen avec des gadgets tels que des bips, des calculatrices, des téléavertisseurs, des téléphones portables ou d’autres appareils électroniques.

Une fois qu’un candidat est sélectionné, il sera appelé à se présenter à un test d’admissibilité physique et à une ronde de vérification des documents.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.