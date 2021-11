Cartes d’admission CBSE Class 10 et 12 Term 1 OUT: Voici comment télécharger, changer la ville de l’examen et les directives détaillées par conseil

Les cartes d’examen CBSE Term 1 Adnit seront disponibles aujourd’hui (image PTI)

Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) commencera ses examens du premier trimestre d’ici la fin novembre et les cartes d’admission ont été publiées par le conseil sur son site Web officiel. CBSE a programmé les examens pour les principaux documents de la classe 10 à partir du 30 novembre et du 1er décembre pour la classe 12.

Le conseil propose 114 matières au total dans la classe 12 et 75 dans la classe 10. Sur le total des 114 matières de la classe 12, 19 matières sont des matières principales et les autres sont des matières mineures. En classe 10, neuf sont des matières majeures, tandis que les 66 matières restantes sont des matières mineures.

CBSE dans une circulaire récente notifié que les étudiants peuvent demander un changement de ville/pays d’examen pour l’examen théorique et pratique dans leur école pour les études régulières. Les étudiants peuvent opter pour une seule ville pour les examens pratiques et théoriques. Les étudiants peuvent informer les écoles des changements de ville/pays d’examen au plus tard le 10 novembre à minuit après avoir reçu les cartes d’admission, et les écoles dresseront une liste des demandes reçues et téléchargées sur le site Web de la CBSE au plus tard le 12 octobre à minuit.

La demande de changement de centre ne sera acceptée qu’une seule fois. Les écoles pourront télécharger les cartes d’admission avec le centre d’examen changé à partir du compte de connexion de l’école.

Le CBSE utilisera l’OMR pour la première fois pour l’évaluation des examens de classe X et XII au cours du premier trimestre. Outre les quatre cercles de la feuille OMR pour chaque question, il y aura une case pour écrire la bonne réponse, c’est-à-dire a ou b ou c ou d. La réponse écrite sur la boîte sera considérée comme définitive. Si la case est laissée vide, la réponse à la question même lorsqu’elle est noircie, le cercle ne sera pas pris en compte.

Les candidats doivent assombrir la case du numéro de question devant la case de réponse au cas où ils n’auraient pas tenté de poser une question.

Une feuille séparée sera fournie ou un travail grossier dans la salle d’examen elle-même.

La durée de l’examen sera de 90 minutes et couvrira 50 pour cent du programme CBSE. Les étudiants auront 20 minutes pour lire les questions pour toutes les catégories au lieu des 15 minutes précédentes. Les papiers commenceront à 11h30.

CBSE a également publié un exemple de feuille OMR pour avoir une idée de l’apparence de la feuille de réponses du terme 1 CBSE 2022. La feuille OMR CBSE permettra à un étudiant de savoir comment remplir la feuille OMR à l’examen du semestre 1

Cartes d’admission à l’examen CBSE Term 1 : comment les télécharger

1. Allez sur cbse.nic.in ou cbse.gov.in

2. Cliquez sur le lien pour la carte d’admission de classe 10 ou de classe 12 terme 1

3. Connectez-vous avec les informations requises – identifiant et mot de passe

4. Téléchargez et imprimez la carte d’admission

