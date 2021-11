Cartes d’admission CBSE Class 10 et Class 12 Term 1 demain: vérifiez les détails cruciaux de l’examen

CBSE a introduit quelques changements dans le document.

Le Conseil central de l’examen secondaire organisera l’examen du premier trimestre pour les classes 10 et 12, à partir du 16 novembre, avec des matières mineures. Les principales épreuves obligatoires se dérouleront à partir du 30 novembre. Les cartes d’admission à l’examen seront disponibles à partir de demain

Les candidats peuvent télécharger des cartes d’admission ou des billets de salle à partir de cbse.gov.in. Ils peuvent cliquer sur le lien de la carte d’admission du premier trimestre des examens du conseil des classes 10 et 12 2022. Les candidats peuvent se connecter en utilisant des informations telles que la date de naissance, le numéro d’enregistrement, etc. Les candidats peuvent imprimer les cartes d’admission pour référence ultérieure.

CBSE a introduit quelques changements dans le document. Le premier trimestre couvrira 50 pour cent du programme et comportera des questions sous forme de QCM. Chaque élève recevra des feuilles OMR personnalisées où il devra remplir des cercles pour marquer ses réponses.

Les examens du trimestre 1 auront lieu pour une durée de 90 minutes par épreuve. L’examen commence à 11h30 et désignera des coordinateurs municipaux dans tous les centres d’examen ainsi que des observateurs. Chaque 500 élèves aura son propre observateur.

Le CBSE a écrit une lettre aux directeurs d’école du CBSE leur demandant d’aider les élèves à expliquer la feuille OMR afin qu’il n’y ait pas de confusion lorsque les examens du conseil commencent. Les écoles peuvent également entreprendre des séances d’entraînement sur la base des informations énumérées. Les enseignants peuvent également se familiariser avec les détails de la feuille OMR comme suit.

Le directeur du centre devra télécharger les feuilles OMR pré-pilées avec les détails des étudiants et les garder sous clé jusqu’au jour de l’examen. Ils ne seront utilisés que le jour des examens du conseil d’administration du CBSE après avoir apposé le cachet du fac-similé du directeur du centre.

Seuls des stylos à bille bleus ou noirs peuvent être utilisés pour remplir toutes les informations sur la feuille OMR et les candidats doivent écrire de leur propre main « Je confirme que toutes les informations données ci-dessus sont correctes ». Ensuite, ils doivent mettre leur signature dans la main courante.

