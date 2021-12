Cartes d’admission pour l’Haryana TET 2021 publiées par BSEH : Comment télécharger et règles de qualification

Il est pertinent de noter ici que certaines des cartes d’admission ont été mises en attente. (Image représentative)

Carte d’admission Haryana HTET 2021 : Les cartes d’admission pour le test d’éligibilité des enseignants ou TET 2021 à Haryana ont été publiées par le Board of School Education Haryana (BSEH). Le TET de l’Haryana devrait avoir lieu les 18 et 19 décembre, c’est-à-dire samedi et dimanche prochains. Les cartes d’admission sont disponibles sur le site Web de l’Haryana TET – haryanatet.in – et les candidats peuvent les télécharger à partir de là. Il est pertinent de noter ici que certaines des cartes d’admission ont été suspendues par le jury en raison de divergences dans la signature, l’empreinte du pouce ou l’image téléchargée par les candidats dans leurs formulaires de candidature.

La liste des candidats dont les cartes d’admission ont été suspendues a également été publiée par le conseil d’administration sur le site officiel. Leurs cartes d’admission seront publiées par le conseil d’ici le 13 décembre s’ils suivent les directives et téléchargent correctement les documents rectifiés ou requis.

Le processus de candidature au HTET avait commencé il y a près d’un mois, le 15 novembre.

Comment télécharger la carte d’admission Haryana HTET 2021

Pour télécharger les cartes d’admission HTET 2021, les candidats doivent d’abord visiter le site officiel – haryanatet.in. Ici, ils trouveront un lien de connexion sur lequel ils devront cliquer, sur lequel ils devront saisir leurs informations d’identification. Les candidats pourraient alors télécharger la carte d’admission.

Un minimum de 60% est requis pour se qualifier pour l’examen, ce qui signifie que les candidats doivent obtenir 90 points. Pour les candidats de la catégorie réservée, cependant, ce seuil est de 55 % de 82 points. La validation du papier I du HTET permettrait aux candidats d’être éligibles pour l’enseignement des classes 1 à 5, tandis que la validation du TGT ou du papier d’enseignant diplômé leur permettrait d’enseigner les classes 6 à 8. D’autre part, les candidats seraient éligibles pour l’enseignement des classes 9 à 12 s’ils effacent le papier PGT ou Post Graduate Teacher.

Les trois papiers différents ont les mêmes règles de qualification.

