Cartes de crédit comarquées : obtenez le meilleur d’entre elles en cette période des fêtes

Dussehra et Diwali sont parmi les festivals les plus propices en Inde. C’est également le moment idéal pour que les gens recherchent des offres impulsives. Beaucoup profitent de l’occasion pour enfin acheter ces articles à gros budget qu’ils ont planifiés toute l’année.

Les experts du secteur affirment que depuis le début de COVID et le verrouillage, le sentiment des consommateurs envers l’achat de produits non essentiels est faible. Cependant, les commerçants, les marques associées aux banques ont proposé des propositions de cartes co-brandées, pour renforcer la confiance et encourager les ventes parmi les consommateurs en rendant les produits plus abordables.

Selon les données de l’industrie, les méthodes de paiement numériques et les cartes co-marquées sont devenues le nouveau favori du public indien, en particulier pour les personnes intéressées par le shopping, les restaurants et les voyages. Aujourd’hui, les cartes co-marquées sont disponibles dans des secteurs tels que la vente au détail, le divertissement, les voyages, les télécommunications, etc. Ces cartes sont émises sur la base du partenariat entre les commerçants et les banques.

Les experts affirment que les cartes comarquées sont conçues pour récompenser les titulaires de cartes, car elles offrent des avantages attrayants spécifiques aux commerçants qui aident à rendre les achats plus abordables pour un consommateur avec des remises en argent élevées, des récompenses spéciales, des remises et des options EMI, qui influencent les choix d’achat.

Selon les données de l’industrie, on constate généralement que de nombreux propriétaires de cartes de crédit finissent facilement par dépenser entre Rs 1 lakh et Rs 5 lakh par an, que ce soit pour voyager, faire du shopping ou se divertir. Cependant, ces transactions sont payées soit en espèces, soit par carte de crédit ordinaire. Dépenser le même montant via une carte de crédit spécialisée pourrait obtenir des remises en argent, des bons et des points de récompense. Pour les achats plus importants, le paiement par carte de débit ou en espèces ne permettra pas au titulaire de la carte de récupérer autant de ses dépenses que s’il achetait avec une carte de crédit comarquée.

Outre les remises en argent et les remises initiales, les cartes comarquées récompensent également les consommateurs pour leur fidélité par le biais de divers avantages d’étape basés sur les dépenses ainsi que de points de récompense bonus lors du renouvellement de la carte. On peut utiliser ces points accumulés et les échanger plus tard contre des remises et des offres variées.

Les experts de l’industrie disent que les achats numériques deviennent un choix principal des consommateurs cette saison des fêtes, en particulier avec l’augmentation des cas de Covid à nouveau, on peut découvrir plusieurs offres de cashback lucratives, des remises exclusives et d’autres avantages de fidélité sur diverses cartes co-marquées. Par conséquent, outre l’utilisation principale d’une carte de crédit – un crédit instantané avec une période sans intérêt d’environ 45 jours, on pourrait utiliser ces cartes personnalisées pour répondre aux besoins de leur style de vie et bénéficier d’une variété d’offres, de récompenses et de remises.

