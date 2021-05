Cartes de débit physiques Paytm Visa bientôt; La banque de paiements Paytm envisage 45 cartes lakh au cours de l’exercice 22

Paytm Payments Bank a amélioré l’expérience de la carte de débit avec cette offre en rendant l’ensemble du processus numérique.

Paytm Payments Bank lancera des cartes de débit physiques émises par Visa. Actuellement, il propose des cartes de débit physiques par Rupay et des cartes de débit virtuelles par Visa aux clients. Paytm a déclaré que les cartes de débit physiques Visa permettront aux clients de les utiliser à plus de 50 points d’acceptation Visa lakh et leur permettront de taper et de payer pour les transactions sans contact. Paytm Payments Bank a déjà émis plus de 45 cartes de débit virtuelles lakh. Il s’est maintenant fixé comme objectif d’émettre plus de 10 lakh de cartes de débit physiques d’ici la fin de cet exercice. Paytm est l’un des plus grands émetteurs de cartes de débit RuPay dans le pays, qui peuvent être utilisées par les clients de tous les principaux marchands en ligne qui acceptent les cartes Rupay.

Comment faire une demande de carte de débit physique par Visa?

Grâce à la section Banque de paiements Paytm de l’application Paytm, les clients peuvent demander une carte physique. Ils peuvent définir le code PIN une fois qu’ils ont reçu la carte. Cette carte de débit permettra aux clients de profiter des offres Visa, ainsi que de fonctionnalités telles que les paiements internationaux et les transactions «tap-and-pay». Selon la direction de l’entreprise, il s’agit d’une autre étape pour démocratiser l’écosystème financier numérique du pays. «Les cartes physiques aideront davantage de personnes à avoir un autre mode de paiement sur lequel s’appuyer chaque fois qu’elles achètent des services ou font des achats. Ce partenariat permettra à des millions de nos clients de profiter des avantages des cartes de débit Visa ainsi que de la possibilité d’effectuer des transactions internationales », a déclaré Satish Kumar Gupta, PDG et directeur général de Paytm Payments Bank Ltd.

IPO Paytm sur les cartes

Paytm prévoit de présenter une offre publique initiale d’une valeur de 3 milliards de dollars plus tard cette année, a rapporté PTI citant des sources. Après le lancement réussi de l’introduction en bourse, Paytm serait la plus grande offre de ce type. L’introduction en bourse de Rs 15 200 crore de Coal India lancée en 2010 est la plus grande émission publique du pays à ce jour. La société soutenue par SoftBank et Alibaba envisage de lever environ 3 milliards de dollars (plus de 21 700 crores de roupies) pour une valeur bien supérieure à 25 milliards de dollars, ont déclaré des sources au courant du développement.

Paytm enregistre 97,5 crores de transactions numériques en mars 21

L’année dernière, Payments Bank avait activé les services bancaires via l’authentification Aadhar en intégrant le système de paiement activé par Aadhaar (AePS). Elle a également lancé le service de transfert direct des avantages (DBT), permettant aux clients de recevoir les avantages de plus de 400 subventions gouvernementales directement sur leur compte d’épargne bancaire Paytm Payments. Paytm a enregistré plus de 97,5 crores de transactions numériques en mars 2021, menées par les transactions sur Paytm Wallet, Paytm FASTag, Paytm UPI et les services bancaires en ligne au cours des derniers trimestres.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.