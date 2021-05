Cartes détaillées, réalité augmentée et avertissements pour les endroits très fréquentés; ce sont les nouvelles qui viendront sur Google Maps | La technologie

Google prépare une grosse mise à jour pour son application cartes, ce sont les trois fonctionnalités qui viendraient sur Google Maps.

Lors du rendez-vous que nous avons eu avec Google pour connaître toutes leurs actualités concernant les logiciels, des choses ont été laissées dans le pipeline ou qu’elles ne pouvaient pas afficher correctement, l’une d’entre elles est l’actualité qu’ils ont préparée pour Google Maps. Nous les avons rencontrés via une publication sur le blog de l’entreprise et, la vérité est que temps frais à venir pour l’application de la carte.

Avant de vous lancer pleinement dans Google Maps, mettez en évidence l’actualité de Google I / O pour les plus ignorants. La version bêta d’Android 12 est désormais disponible en téléchargement sur des terminaux autres que Google Pixel, Android 12 a un design avec beaucoup plus de couleurs et Google s’engage dans l’intelligence artificielle à un niveau choquant.

Maintenant, allons-y avec Google Maps. La première nouveauté qui viendra à l’application est la planification des itinéraires de manière beaucoup plus précise, quelle est sa précision? Ceux de Google disent qu’ils peuvent être planifiés presque par étapes. Ils ont une précision accrue et avec l’aide de l’intelligence artificielle, des itinéraires peuvent être planifiés pour les piétons. Cela implique que la priorité sera donnée aux personnes et, par conséquent, des informations plus précises sur les rues, les directions et les routes sont nécessaires.

La deuxième nouveauté est l’engagement envers la réalité augmentée lors de la consultation de lieux tels que cafés, boutiques, etc.. Et, est-ce que la réalité augmentée dans Google Maps n’est pas quelque chose de nouveau, mais maintenant les points d’intérêt deviennent plus importants et seront marqués de manière beaucoup plus visible. Cette nouvelle fonctionnalité nous aidera à voir exactement les endroits où nous allons.

La troisième et dernière nouveauté s’appelle «Area Busyness». Le nom qu’ils lui ont donné est assez descriptif et fait référence à la capacité de détecter à quel point un lieu est occupé ou établissement. Cette fonctionnalité est liée à la précédente et il sera possible de voir précisément, facilement et rapidement si une cafétéria ou une place a un afflux excessif, afin d’éviter cette lacune dans le cadre architectural d’une ville.

Toutes ces fonctionnalités atteindront Google Maps, mais la date n’a pas encore été précisée et il est possible qu’au fil des mois, nous verrons différentes nouvelles à ce sujet. Il est également vrai qu’au troisième trimestre, nous avons rendez-vous avec Google et nous en saurons peut-être plus sur tout cela à cette date.