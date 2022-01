Cartes japonaises : Pokémon et Nintendo Switch dominent la période des fêtes

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour les deux semaines allant du 20 décembre au 2 janvier, révélant que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl fonctionnent toujours très bien en haut de la pile.

Les deux jeux se sont vendus à 231 275 exemplaires supplémentaires au détail au Japon pendant les vacances, portant le total de leurs ventes physiques à près de 2,4 millions. Une fois de plus, ils sont suivis d’un top dix composé exclusivement de titres Nintendo Switch, avec Mario Party Superstars arrivant à la deuxième place avec 206 145 ventes physiques sur la période.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées pour les deux dernières semaines combinées, suivis des ventes totales) :

[NSW] Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante (The Pokémon Company, 19/11/21) – 231 275 (2 393 972)

[NSW] Superstars de Mario Party (Nintendo, 29/10/21) – 206 145 (725 701)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 104 540 (4 323 883)

[NSW] Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau (Nintendo, 21/03/12) – 89 970 (191 786)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 83 491 (4 662 764)

[NSW] Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! (Konami, 19/11/20) – 78 350 (2 542 546)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 78 311 (7 116 432)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 74 644 (2 440 427)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 46 111 (3 016 499)

[NSW] Épée et bouclier Pokémon (The Pokémon Company, 15/11/19) – 35 411 (4 277 522)

Sans surprise, compte tenu des statistiques récentes concernant la domination de la console au Japon tout au long de 2021, le Switch est également en tête des classements matériels, le modèle OLED s’étant particulièrement bien vendu au cours des deux dernières semaines. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch Modèle OLED – 190 111 (875 765) Switch – 116 919 (17 797 974) Switch Lite – 86 950 (4 451 688) PlayStation 5 – 62 764 (1 069 179) PlayStation 5 Digital Edition – 9 300 (200 833) Xbox Series S – 1 688 (55 520) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 670 (1 179 616) Xbox Series X – 471 (73 661) PlayStation 4 – 68 (7 819 245)

Des surprises cette semaine ? Faites le nous savoir dans les commentaires.